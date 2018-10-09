群創Q3營收739億元 重登700億元 季增率逾一成

群創 (3481) 公布 9 月合併營收 244 億元，與 8 月持平，年減率 9.5%，第三季合併營收為 739 億元，重返 700 億元，季增率 11.2%，年減率 7%，日前群創董事長洪進揚表示，需求回溫，價格反彈，第三季營運比第二季改善有信心，接單能見度到今年底。群創第二季透過專案有效地去化掉庫存，加上歐美為年底銷售旺季備貨做準備，第三季 50 吋以上大尺寸出貨表現佳，9 月份大尺寸合併出貨量共計 1,103 萬片，較 8 月減少 0.2%，中小尺寸合併出貨量共計 2,236 萬片，較上月減少 9.9%。



群創第三季合併營收為 739 億元，季增率 11.2%，年減少 7%，大尺寸合併出貨量共計 3,312 萬片，季增率 3.5%，符合公司預估，中小尺寸合併出貨量共計 7,460 萬片，季增率 9.3%，優於公司先前預估。



群創去年重返整機製造，重新建立供應鏈，9 月整機出貨量約 50 萬台，今年全年出貨量達 200-300 萬台，明年可望倍增至 500-600 萬台，整機出貨具有附加價值，對於面板面積平均出貨單價將會正面挹注。