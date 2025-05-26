〈走進中國〉每天拍拍 月入人民幣3萬？什麼職業這麼香

鉅亨網新聞中心 2025-05-26 05:00

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據中國《經濟日報》報導，有網友調侃：「我也會，讓我來。」但其實，這份工作並不輕鬆，需要一定門檻。好的驗瓜師不僅要掌握種植知識，還要了解品種特點，通過「一看二摸三聽」快速判斷西瓜的熟度、甜度和口感。

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驗瓜師還要不辭辛苦，一個瓜從接手到拍一下再到送出用時兩三秒，旺季每天要重複上萬次這樣的動作。

新職業的大門向每個人敞開，但也要付出艱苦努力。「看一眼就知熟不熟，一過手就知有沒有」，這需要有長期經驗積累。

隨著農業生產專業化，產地大型專業市場日益活躍；同時，熟度、甜度和口感等指標成為消費者購買水果的主要考量，大眾對初級農產品分級分類的需求日益迫切。

順應行業趨勢，採購商找到了驗瓜師，借助他們的火眼金睛隔皮猜瓜。驗瓜師是農業社會化服務完善的產物，他們既非生產者，也非銷售者，而是新型服務者。

他們跟著西瓜產地做服務，哪裡有瓜就到哪裡，服務範圍覆蓋全中國，成為各地西瓜主產區的搶手人才。

驗瓜師是鄉村新職業的代表，其走紅折射出鄉村的活力和潛力。不久前，人社部公示了擬發布的 17 個新職業和 42 個新工種。從把控牲畜交易的「牲畜經紀人」到運營集體資產的「農村集體經濟經理人」，多項與農業農村相關。

此外，農村 AI 訓練師、民宿管家、鄉村規劃師等不斷湧現。

儘管有的職業還沒正式進入主管部門目錄，但不妨礙其已是實打實的就業新出路。從業者無論是老把式還是新生代，都看好「三農」發展。

鄉村新職業加速湧現，背後是城鄉融合發展和鄉村產業融合，是農業產業鏈的完善和業態繁榮。一二三產業融合尤其是農文旅融合，對鄉村新職業的需求明顯增加，也給新老農民帶來了機會。