由田Q3獲利年增2.26倍 前3季EPS 3.28元

自動光學檢測 (AOI) 設備廠商由田 (3455-TW) 今 (31) 日公布最新財務報表，第 3 季單季稅後純益 1.17 億元，季增 3.63%，年增 2.26 倍，每股純益 1.91 元；累計前 9 月稅後純益 2.02 億元，年增 2.25 倍，每股純益為 3.28 元。

由田第 3 季營收為 8.49 億元，毛利率 42.88%，季增 5.37 個百分點，年增 2.24 個百分點，單季稅後純益 1.17 億元，季增 3.63%，年增 2.26 倍，每股純益 1.91 元；累計前 9 月營收為 20.61 億元，毛利率為 41.04%，年增 1.4 個百分，稅後純益 2.02 億元，年增 2.25 倍，每股純益為 3.28 元。

2018 年由田開始一連串新產品線調整規劃，多元布局包含 PCB、半導體封裝、COF、顯示器前段、顯示器模組等產業應用，產品組合擴增可有效平衡各產業波動、搶占高階市場，各項新產品已陸續通過大廠驗證與獲得訂單，新增營收預計將於 2019 發籽並帶來穩定毛利增長。

此外由田已布局 AI 人工智能軟體多年，2018 推出 AI 強化快速缺陷分類及判讀，已廣獲多家 PCB 領導廠商認證通過，由田董事長鄒嘉駿表示，AI 智能軟體可幫助客戶節省 70% 以上複檢人力，由田未來 3 年預計逐步導入幫助現有客戶節省人力並提升機台效能，下一步則希望拓展到由田客戶以外的他牌設備市場，最終走向「缺陷成因分析」，以 AI 串聯智慧工廠達到真正智慧製造，軟體服務導向的 AI 智能系統對營收及毛利率增長將帶來更大想像空間。

由田於日前法說會宣布將一舉擴增 COF AOI、半導體封裝 AOI、PCB AOI、AI 等 4 種新產品組合，並與原有的顯示器前段 AOI、顯示器模組 AOI、封裝基板 AOI 構成由田 7 大產品線，由田目前在手訂單已有約 30 億元。