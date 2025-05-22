〈財報〉類比晶片需求回溫 亞德諾半導體上季營收、獲利報喜

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-05-22 22:20

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美國晶片大廠亞德諾半導體 (Analog Devices, ADI)(ADI-US) 周四 (22 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 5/3) 財報，受惠於汽車與工業需求回升，業績優於預期，並上調本季營運展望，激勵股價盤前上漲逾 3%。該公司指出，隨著庫存去化告一段落與晶片周期復甦，產業動能逐步回溫。

展望未來，德諾半導體預測第三季 (截至 8 月初) 營收將達 26.5 億至 28.5 億美元，優於 LSEG 與 FactSet 整合的市場預估中值 26.1 億至 26.2 億美元；經調整後每股盈餘 (EPS) 可望介於 1.82 至 2.02 美元之間，同樣高於分析師預期的 1.80 至 1.83 美元。

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德諾半導體董事長暨執行長羅希 (Vincent Roche) 表示：「在全球貿易持續波動的背景下，我們的表現反映晶片產業正逐步進入週期性復甦階段。」財務長 Richard Puccio 補充指出，公司在所有終端市場與地區的訂單於本季明顯加速，帶動在手訂單回升，對未來成長前景保持樂觀。

根據財報，第二季營收年增 22% 至 26.4 億美元，優於分析師預期的 25.1 億美元。淨利報 5.70 億美元，每股盈餘 1.14 美元，較去年同期的 3.02 億美元或每股 0.61 美元成長近九成；若排除一次性項目，經調整後每股盈餘達 1.85 美元，超出分析師預測的 1.70 美元。

圖：亞德諾半導體財報

各部門表現方面，占比最高的工業應用營收年增 17% 至 11.6 億美元；汽車晶片銷售成長 24%，達 8.5 億美元；消費性電子業務則受惠於個人電腦 (PC) 與個人裝置提前備貨，銷售年增 30%；通訊業務表現最亮眼，年增高達 32%。

根據研究機構 Canalys 數據，2025 年第一季全球 PC 出貨量年增 9.4%，顯示廠商提前出貨以因應美國關稅政策變化，進一步推升相關晶片需求。