美軍來韓不光是對付北韓 最大目標恐怕還是中國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-26 06:00

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駐韓美軍司令官布倫森近日表示，南韓在戰略至關重要，是美國距離中國最近的同盟存在，宛如漂浮在日本與中國大陸之間的島嶼或固定航空母艦。

據《國防時報》周日（25 日）報導，按照他所說，駐韓美軍的活動並不僅限於對付北韓。言下之意，這是想要讓駐韓美軍配合美國更大的戰略，比如在亞太區域裡行動，因應中國和俄羅斯的威脅?

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值得一提的是，在這之前，美國副防長科爾比曾經公開說過一句話，如果台海發生緊急情況，那麼駐韓美軍應該轉入「遏制中國」的角色中。

從地理位置來說，南韓位於東北亞核心區域，扼守朝鮮半島，是連接中國、日本列島和俄羅斯遠東地區的戰略要衝。可以說，自「冷戰」時期起，南韓便是美國在東亞戰略布局的重要支點。

近年來，隨著美中戰略競爭加劇，南韓的戰略價值進一步提升。美國在南韓部署 F-35B 隱形戰機、薩德反飛彈系統等先進武器裝備，將南韓打造為遏制中國的前沿陣地。