德國政治女強人即將退場 為何歐洲風險偏好被點燃？

周一歐洲市場迎來大新聞。任職 13 載、已進入第四屆任期的德國總理梅克爾意外宣布，將於 2021 年總理屆滿後不再尋求連任，今年 12 月也不參選擔任了 18 年的基民盟（CDU）黨魁。

這一消息令歐元兌美元波動走低，美股開盤後跌 0.2%，失守 1.14 關口，令 10 月至今累跌 2%。但歐洲主要股指集體收漲，特別是德國基準股指 DAX 30 領漲，德債價格也領跌歐元區主要公債。

DAX 指數周一收漲 1.2%，默克爾不尋求連任的消息傳出後，盤中最高漲 2.2%，創 4 月 5 日以來最大單日漲幅；上周五 DAX 指數跌至 2016 年 12 月以來最低，10 月累跌近 7%。

歐元區核心國家股指上漲。泛歐 Stoxx 600 收漲 0.9%，盤中最高漲 1.8%，創 4 月以來最大漲幅。法國 CAC 40 收漲 0.4%，盤中漲 0.8%；英國 FTSE 100 收漲 1.25%，盤中大漲 1.7%。歐元區邊緣國家中義大利漲幅最大，FTSE MIB 股指收漲 1.9%，盤中漲超 2.3%，西班牙 IBEX 35 收漲逾 1%。

債市反映市場風險偏好上揚。10 年期德國公債殖利率漲 4 個基點，至 0.39%，是一周多以來最大單日漲幅。10 年期英債殖利率漲 2 個基點，至 1.43%，也是一周多來首次上漲。10 年期意 / 德公債殖利率利差下滑 18 個基點，至 291.2 個基點，為三周多以來最窄。

歐洲政治強人、德國首位女性總理、全球最有權力的女性之一梅克爾要卸任，為何歐元區資產表現如此分化？卸任對「歐洲經濟火車頭」製造了政治不確定性，為何沒有打壓市場風險情緒？

CNBC 財經節目名嘴 Jim Cramer 認為，儘管梅克爾仍被很多歐洲人喜愛，但漸漸成為了「反增長聯盟」的領導人。因過於想要規避過去犯下的錯誤，梅克爾任期內大力提倡審慎規則和財政緊縮政策。任何德國政治方向的轉變，都可能導致財政支出政策放鬆，以及地區大型企業得到提振。

彭博社也持相同觀點，認為隨著梅克爾離開，德國領導層換屆可能觸發整個歐盟的財政規則大轉向。財政紀律是梅克爾上任期間的政績周一，她離開後，歐盟對邊緣國家的財政緊縮要求會放鬆，因此邊緣國家股指反彈力度更大。TFS Derivatives 股市策略師 Stephane Ekolo 指出，投資者也認為德國國內會有更多刺激經濟發展的措施，令股市熱情持續高漲。

分析注意到，梅克爾在周一宣布卸任黨首的新聞發布會上，承認關鍵票倉選情不佳是自己的責任：「選情不好是因為政府形象不可接受，我們必須暫停下來，重新思考我正在做什麼。選舉結果必須被視為一個轉折點。」

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 表示，基民盟、姊妹黨基社盟，以及聯合政府的盟友黨社民黨（SPD）在巴伐利亞州和黑森州遭遇慘敗，已經證明梅克爾的總理任期屈指可數，任何與她有關的政黨都遭遇民意滑鐵盧。但梅克爾的卸任可能穩定政府聯盟，並阻止政黨民意下滑。

全球市值最大的外匯交易商之一 IG 集團分析師 Joshua Mahony 認為，由於右翼、反移民的德國另類選擇黨（AfD）支持率不斷走高，梅克爾所在政黨聯盟急需顯著改變來重塑立場，梅克爾卸任黨首及未來卸任總理構成這樣一種改變，避免民意進一步滑向政治極端。雖然梅克爾選擇卸任不必然給歐洲和德國帶來負面影響，但抬升的不確定性會影響今年第四季對歐元的信心。

但梅克爾卸任帶來的市場風險偏好抬頭，可能較為短暫。總部位於倫敦的 Crossbridge Capital 首席投資官 Manish Singh 表示，梅克爾還將繼續擔任德國總理，這令市場心安。如果她的繼任者人選不明晰，中期來說只會增加市場擔憂，因為不知道未來新的政策走向。梅克爾走後，歐洲將損失一位有經驗、有能力維持歐盟團結統一的政治強人，這令歐盟無可挽回地會跌入下一次危機。

『新聞來源／華爾街見聞』