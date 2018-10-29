傳梅克爾放棄尋求續任基民黨魁 歐元兌美元小漲0.04%

短短 2 週，德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 聯合政府中的兩大黨，接連於地方選舉中慘敗；據外媒報導，梅克爾已對基民黨(CDU) 高層表示，她將放棄尋求連任黨魁。

上述消息傳出後，歐元兌美元一度下跌 0.4%，之後又回升至小漲 0.04%。

歐元兌美元小漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

歐股方面，台北時間週一 (29 日) 晚間 7 點 09 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.22%，德國 DAX 指數上漲 1.99%，英國 FTSE 指數上漲 1.53%，法國 CAC 40 指數上漲 0.26%。

根據路透社報導，梅克爾自 2000 年起，便一直擔任基民黨黨魁，但在連續兩場地方選舉失利後，她決定放棄尋求連任。

10 月 28 日，在德國黑森邦 (Hesse) 的地方大選中，梅克爾所領導的基民黨，及其聯合政府合作夥伴社民黨(SPD)，得票率皆下滑超過 10 個百分點。

在此同時，綠黨和反移民、極右派的「德國另類選擇黨」(AfD)，得票率則持續攀升，政黨版圖隨之改變，恐對梅克爾的第 4 個總理任期，造成影響。

10 月 14 日，在巴伐利亞邦 (Bavaria state) 議會選舉中，梅克爾的執政夥伴基社黨(CSU)，慘遭滑鐵盧，當時就被視為一大警訊。