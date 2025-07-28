美歐貿易協議衝擊歐元區經濟成長 ECB觀望態度不變
鉅亨網編譯段智恆
《華爾街日報》(WSJ)周一 (28 日) 報導，美國與歐盟周日達成協議，對大部分歐洲出口課徵 15% 關稅，將對歐元區經濟成長造成壓力，但可能不足以促使歐洲央行 (CB) 立即進一步降息。
此次協議由美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 宣布，具體細節仍有限。新關稅稅率高於 ECB 經濟學家 6 月預測時假設的 10%。當時 ECB 預估，在 10% 關稅情境下，歐元區今年經濟成長率將維持在 0.9%，通膨率則預計在 2026 年跌破 2% 目標。
最新協議中，歐盟大部分出口將適用 15% 關稅，金屬類商品稅率更高，藥品關稅尚未敲定。這可能進一步壓低經濟成長與通膨，但德意志銀行首席經濟學家 Mark Wall 指出，這對 ECB 決策影響有限，稱「15% 關稅的直接成本未必比之前假設高太多」，並表示 2% 利率水準「愈來愈像本輪降息周期的終點」。
ECB 上周在連續一年降息後首次按兵不動，總裁拉加德表示，央行目前「處於良好位置」，短暫低於 2% 的通膨不會迫使 ECB 立即行動。她強調：「我們不會因輕微偏離而改變方向。」
不過，包括法國央行總裁戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 在內的部分官員對進一步降息持開放態度。市場焦點轉向 ECB 將於 9 月發布的新預測，若通膨預估下修至 2027 年，ECB 可能難以忽視偏離目標的風險。
歐元區經濟雖在俄烏戰爭及川普貿易衝擊等多重衝擊下避免陷入衰退，但長期低迷增長增加重返疫情前低通膨時代的風險。Axa 首席經濟學家穆埃克 (Gilles Moec) 警告：「雖然未陷入衰退令人稍感安慰，但長期負產出缺口 (Output Gap) 往往導致通膨長期低於目標。」他預期 ECB 在 2025 年仍可能再降息兩次。
此外，歐元匯率走勢也成為關注焦點。歐元今年以來因投資者對美國資產態度謹慎而走升，但周一因關稅協議落地、部分不確定性解除而顯著回落。若歐元持續走弱，可能推升進口價格並增加通膨壓力，抵消部分經濟放緩的影響。
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