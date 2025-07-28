鉅亨網編譯段智恆 2025-07-28 22:40

‌



美歐貿易協議衝擊歐元區經濟成長 ECB觀望態度不變(圖：REUTERS/TPG)

此次協議由美國總統川普與歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 宣布，具體細節仍有限。新關稅稅率高於 ECB 經濟學家 6 月預測時假設的 10%。當時 ECB 預估，在 10% 關稅情境下，歐元區今年經濟成長率將維持在 0.9%，通膨率則預計在 2026 年跌破 2% 目標。

‌



最新協議中，歐盟大部分出口將適用 15% 關稅，金屬類商品稅率更高，藥品關稅尚未敲定。這可能進一步壓低經濟成長與通膨，但德意志銀行首席經濟學家 Mark Wall 指出，這對 ECB 決策影響有限，稱「15% 關稅的直接成本未必比之前假設高太多」，並表示 2% 利率水準「愈來愈像本輪降息周期的終點」。

ECB 上周在連續一年降息後首次按兵不動，總裁拉加德表示，央行目前「處於良好位置」，短暫低於 2% 的通膨不會迫使 ECB 立即行動。她強調：「我們不會因輕微偏離而改變方向。」

不過，包括法國央行總裁戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 在內的部分官員對進一步降息持開放態度。市場焦點轉向 ECB 將於 9 月發布的新預測，若通膨預估下修至 2027 年，ECB 可能難以忽視偏離目標的風險。