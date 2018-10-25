福特第三季盈利略高於預期 在華業務虧近4億美元 下調2020年盈利目標

全球車市進入寒冬，福特第三季財報繼續疲軟，凈利潤降至 10 億美元，低於去年同期的 16 億美元，放棄了 2020 年的 8% 的息稅前利潤率目標，但每股盈利略高於預期。

福特表示，利潤大幅下降的原因，在於中國市場銷量蕭條（福特上月中國市場銷量年增率下滑 43%）。同時，這也加劇了投資者對福特進展緩慢的 110 億美元重組計劃的擔憂。

當地時間周三，福特宣布截止 9 月 30 日的季調後每股收益為 29 美分，低於上一年的 44 美分，年增率下滑 34%，略高於市場預期的 28 美分。

福特重申全年盈利預期為每股 1.30 美元至 1.50 美元。今年 7 月福特已經將這一預期從 1.45-1.70 美元下調至 1.30-1.50 美元。

美股盤後福特公布財報後，股價一度漲超 6%（收盤跌近 5%），現在漲幅收窄至 3.67%，收於每股 8.48 美元。

分區域看，北美業務一枝獨秀，歐洲和亞洲市場虧損。

福特汽車首席財務官 Bob Shanks 稱，第三季福特北美業績表現強勁，在銷量下滑且商品成本增加的情況下，息稅前利潤達到 20 億美元（利潤率 8.8%，年增率增加 1 億美元），但在中國市場虧損 3.78 億美元（上第一季虧損 4.78 億美元），歐洲市場虧損 2.45 億美元（主要是俄羅斯和土耳其市場不景氣）。

福特汽車表示，凈利潤下滑的另一個重要原因是川普政府的關稅政策。Bob Shanks 對英國《金融時報》表示，關稅已經導致該公司損失約 10 億美元。

其中 6 億美元是因為川普政府施加的鋼鋁關稅，導致汽車製造的兩種關鍵原材料——鋼鐵和鋁出現價格「泡沫」。

2 億美元是從中國進出口的產品關稅增加；另外 2 億美元是福特決定停止在中國為美國市場生產緊湊型車型的取消成本。

福特稱，由於「整個行業的成本和不確定性增加」，歐洲和中國業務「意外惡化」，此前設定的 2020 年 8% 的息稅前利潤率（EBIT）也將受阻。

另一個引起投資者擔憂的問題，是福特進展緩慢的重組計劃。在於分析師的財報電話會上，福特首席執行官 Jim Hackett 為此辯護稱，該季度強勁的北美業務是重組計劃「成功的早期跡象」，並稱將儘快公布與大眾和印度汽車製造商 Mahindra 建立戰略合作夥伴關係的更多細節。

福特股價較年初高點已經跌超三分之一，處於九年低點。投資者一方面是擔心美國車市年底進入寒冬，同時這也是在用錢給 Jim Hackett 的重組計劃和改革效果投票了。

Jim Hackett 正在推動福特進行重大轉型，計劃涵蓋削減成本，裁員，並幾乎放棄所有轎車車型，並將重心投入到電動、共享和自動駕駛的領域中，為此投入了數十億美元。但是，福特第二季在自動駕駛和其它行動服務領域的新業務虧損 1.81 億美元，第三季虧損擴大至 1.96 億美元。