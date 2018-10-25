〈財報〉福特靠北美卡車撐業績 獲利下降

福特汽車 Ford (F-US) 週三 (F-US) 公布的第 3 季度利潤略高於預期，並堅持其今年的目標，提高了投資者對第 4 季度表現強勁的希望，並在盤後股價上漲了 3.67% 來到 8.48 美元。然而，其 EPS 下降了約 36%。

福特股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

由於成本過高、中國銷售下滑、抵消了北美對高利潤卡車和休旅車 SUV 的強勁需求，使利潤最後還是下降。美國第二大汽車製造商福特維持其全年盈利預測。

由於成本過高、中國銷售下滑、抵消了北美對高利潤卡車和休旅車 SUV 的強勁需求，使利潤最後還是下降。美國第二大汽車製造商福特維持其全年盈利預測。

上個季度，福特宣布即將進行的重組，可能導致稅前費用高達 110 億美元。週三，財務長 Bob Shanks 表示該計劃仍然會進行。同時，Shanks 也提到，儘管福特仍然致力於實現 8% 的整體稅前毛利目標，但公司將不會像之前宣布的，如期於 2020 年達到，給整體財報鋪上了陰影。

由於缺乏有關重組的細節，一些投資者和分析師對此感到不滿，Shanks 表示，該公司此時仍無相關訊息可宣布。

該公司 10 月 5 日表示，它計劃削減目前的 7 萬員工量，但未給出明確數據，提到將在 2019 年第 2 季度分享更多細節。

摩根士丹利 Morgan Stanley 分析師 Adam Jonas 最近將該股評級從「買入」下調至「中性」，並表示福特的現金流受到壓力，其股利可能面臨風險。在週三晚的電話會議上，福特表示公司將繼續支付定期股利。

福特在中國的汽車銷量本季度福特虧損 3.78 億美元，9 月份年增下降 43%，今年前 9 個月年增也下降了 30%。福特將其差勁的中國業務歸咎於其需更新的老舊車款產品線。該公司表示，在新款 SUV 於 2019 年和 2020 年開始推出前，中國的銷量不會得到提升。

福特最新一季財報顯示：

北美稅前利潤為 8.8%。

整體淨利潤為 9.93 億美元

每股純益 EPS 為 0.25 美元。

Shanks 在福特總部對記者提到，第 4 季度整體行業的中國汽車銷量將下降 10% 以上，與去年同期相比會有所下降，同時也怪罪於國際貿易戰，希望鋼鐵關稅有所改善。

展望未來，預計全年 EPS 在 1.30 美元至 1.50 美元之間，這表明第 4 季度 EPS 應落在 0.31 美元至 0.51 美元之間。分析師預計第 4 季度利潤為 0.31 美元。

福特股價今年來下跌了約 35%。