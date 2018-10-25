下一個噩夢場景：摩根大通警告7.4兆美元的拋售潮

在美股歷久不衰的牛市之中，被動投資一直頗受追捧，資金流入持續增長。交易所交易基金（ETF）更是日益壯大，成為十年牛市的主力推手。

由此，對於許多投資者而言，最大的噩夢之一就是：如果 ETF 也開始一輪「清倉大甩賣」，接下來將會發生什麼？而摩根大通給出的結論也很簡單：後果將會是災難性的。

在最新研報中，摩根大通股票策略師 Eduardo Lecubarri 指出，在下一次經濟衰退期間，被動投資將為全球大盤股和美股大小盤股帶來極大的拋售壓力——被動基金強制拋售的股票將高達 7.4 兆美元。

摩根大通認為，其原因在於，在過去十年內，被動管理資產規模（AUM）以驚人的速度增長，未來兩年還極有可能超過主動 AUM。在美股市場中，被動 AUM 當前占主動 AUM 的 83%。值得注意的是，在 2007 年，即上一次衰退期間，這一占比僅占不到 30%。

Lecubarrit 警告稱，

本輪周期已經接近末尾，考慮到被動投資有「隨大流」的趨勢，因此這一點值得大家注意。

在牛市期間，流入的資金推動股市節節高升；股市修正回調期間，流出的資金則可能會放大下跌所帶來的影響。

此外，Lecubarrit 還指出，無論股票估值高低，被動投資通常更傾向於大盤股。這也就意味著，在市場低迷期間，比起中小盤股，大盤股更容易受到被動投資的拋售勢頭影響。

而中小盤股方面，

對於美國中小盤股而言，房地產、電信、公共事業、金融和工業企業板塊最容易受到被動投資影響，醫療保健和能源板塊則是最明顯的安全避風港。

對在美國市場之外的中小盤股來說，所有板塊對被動投資的敞口都在一個狹窄的範圍內，因此不太可能成為帶來相關回報的關鍵驅動因素。

截至 2018 年 5 月，全球 ETF 資產總額達到 5 兆美元，自 2008 年的 0.8 兆美元暴增。僅看股市，進行被動管理的共同基金數額就已達到 3.5 兆美元。此外，指數型基金占了全球股本的 35%-45%。

顯然，在 ETF 進行清算之前，摩根大通為投資者找到了一些藏身之處。但金融部落格 Zero Hedge 進一步指出，當這 7.4 兆美元拋售潮開始之時，若缺少各國央媽的支持，投資者仍是無處可躲。

近來，市場對全球貿易局勢、經濟增長態勢和企業盈利增速感到頗為憂慮。整個十月，曾經風光無限的科技股屢遭重創，隔夜美股市場再遭血洗。

恆大研究院首席經濟學家任澤平此前曾評論認為，美股連續大跌，可能是川普景氣終結的前兆，預示美國經濟可能已經見頂。國際貨幣基金組織（IMF）也在最新一期《世界經濟展望》中，將 2019 年美國經濟增速預期由 2.7% 下調至 2.5%。

那麼，下一次衰退將何時到來？

摩根大通曾在上周的研報中指出，美國經濟在一年內出現衰退的可能性為 28%，未來兩年內出現衰退的機率顯著漲超 60%，未來三年內衰退發生機率超過 80%。

彭博社發現，這代表摩根大通認為美國經濟在未來兩年步入衰退的可能性超過了五成，也代表屆時美國經濟可能面臨嚴重的問題。

橋水創始人達利歐同樣認為下一次衰退並不遙遠，目前已經擴張了七年的美國經濟大概還能持續增長兩年。