瞄準消費者喜好 福特汽車重啟中型皮卡Ranger美國生產線

福特汽車 (F-US) 22 日宣布，在停產 7 年後，將恢復中型皮卡 Ranger 的美國本土生產線。

這個步驟是福特強化其高獲利卡車產品計畫的一環，因該公司面臨來自股東的壓力和不確定的未來。今年以來福特汽車股價下跌超過 30%，面臨的挑戰包括材料成本高昂、傳統競爭對手和創新科技業反噬的威脅，而且還要加上美中貿易戰。

福特汽車在密西根州裝配廠投資 8.5 億美元，用於打造 Ranger 和 Bronco。Ranger 於 2011 年終止美國本土生產線，但仍在外國生產，而 Bronco 於 1996 年停產。

將這兩款車重新引入美國市場是福特善用美國消費者口味轉向皮卡、SUV 和跨界車策略的一部分。福特之前宣示，計畫到 2020 年替換 75% 生產的車型，將放棄銷售房車和小型車。

IHS Markit 分析師 Stephanie Brinley 表示，中型皮卡市場正在成長，福特有機會從目前的市場龍頭豐田汽車手中搶下不少市占率。

她說，「福特汽車應該已經注意到通用汽車在卡車銷售上得到的極佳回應，何況福特就各方面來說一直都是皮卡車的領導品牌。」「所以它們終於了解可以靠這種產品賺錢。」

Brinley 說，新款 Ranger 將在某些關鍵特色與其前一代不同。它車身尺寸更大，並提供四門車型，這是目前任何想要競爭的皮卡必不可少的。對於喜歡寬敞客艙的家庭或買家來說，四門卡車更具吸引力。

它的價格也有點高，部分原因是因為客戶對卡車的需求量比過去多。Brinley 說，即將退役的這一代 Ranger 只是簡陋的入門級車款。新版本 Ranger 的起價為 24300 美元，並將提供更多安全功能和科技。

不過她也提醒，「大環境已經發生了相當大的變化，沒有人能確定你是否可以用靠與同樣的卡車成功。」