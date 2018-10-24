台船搶攻離岸風電商機 與沃旭能源簽約並舉行Marine-Team協力廠商大會

搶攻離岸風電商機，台船 (2208) 今(24)日公告與全球離岸風電廠商沃旭能源簽署超過 2 萬噸基樁 (pin-pile) 製造供應合約；台船也於今日下午在台北舉行『Marine-Team 暨離岸風電海事工程協力廠商大會』，分享 Marine-Team 的推動及海事工程策略與現況。台船與沃旭能源簽署超過 2 萬噸基樁 (pin-pile) 製造供應合約，將由台船製造及供應沃旭能源旗下大彰化東南及西南離岸風場的水下基礎基樁；這也是台船配合政府離岸風電產業供應鏈本土化所實現的第一個實質合約。



而台船今日下午也舉行『Marine-Team 暨離岸風電海事工程協力廠商大會』，經濟部次長王美花致詞時表示，政府綠能產業政策 2025 年再生能源所佔比例要達 20%，其中 2025 年將完成 5.5GW 的離岸風電開發，推動策略是『先示範、次潛力、後區塊』，所以從明年起到 2025 年，台灣將進入離岸風場密集建設期。未來的開發業務量龐大，商機可期，預期達 9,000 億元左右，而政府也擬好相關配套措施來協助國內廠商參與離岸風電開發，落實本土化政策。



王美花指出，台灣風場有國際風場開發商的參與投入，藉由開發商的管理經驗及先進的工程技術來協助扶植台灣離岸風電本土產業發展，降低施工風險，並將離岸風電專業技術根留台灣，確保風場施工過程的順利及未來運轉維護的妥善率，將使台灣風能可以更有效率的使用，達到最佳的經濟效益。



台船董事長鄭文隆表示，台灣港灣工程施工已發展逾 40 年，國內海事工程船舶與人員已累積部分相關的海工執行技術經驗，並具備船機調度、海域環境掌握、當地漁業條件及碼頭規劃等專業能力。而為響應政府綠能政策及推動離岸風力發電產業之目標，台灣所籌組之本土團隊，自 2013 年開始逐步累積海工專業技術能量，並於 2015 年運用國際先進工法與施工船機，集結國內技術人員、工程師、公證單位技師共百餘人，動用國內各式船隻多達 20 餘艘次，包含拖船、駁船、拋石船、警戒船、起錨船、交通船等，完成台灣首座離岸海氣象觀測塔海上運輸與安裝工程。2016 年國內海工團隊協助上緯順利完成海洋離岸一期示範風場，此台灣首兩座離岸風機安裝工程可視為主要的里程碑。



鄭文隆指出，未來台灣本土海事工程施工船隊將進入實質推進階段，故台船與國際海工經驗豐富之比利時商 GeoSea 進行合作，雙方更以工程統包服務與技術深耕落實本土概念協議合作，並已獲經濟部支持，預計於今年 11 月正式成立台船環海風電工程公司，屆時透過彼此技術經驗與專業船隊交流，明確落實離岸風電產業本土化及帶動國內外廠商投資船機設備，使臺灣成為離岸風電亞太供應鏈先驅，藉此實現能源政策及產業政策雙贏局面。



台船環海公司籌備處主任黃一平表示，離岸風電產業本土化推動是建立在各種環節的合作，從離岸風場開發前期備標及發包作業，乃至現場施工主要技術的深根及整體專案管理與風險成本控管，皆依靠各種專業人才及機具，故現階段應藉由政府推動綠能產業政策下，確實掌握各種實際執行學習機會，而台船環海目前已積極與各風場開發商如 CIP、中能、沃旭、海龍等爭取未來之業務，並與多達 17 家本土船機廠商接洽，將配合團隊合作模式，促使國內廠商協力結盟齊心邁進海工事業，加速突破台灣在離岸風電發展上的經驗瓶頸。



今日大會先由台船分享 Marine-Team 的推動及海事工程之策略與現況，另邀請環球測繪、中興工程顧問、宏華營造、台船環海、穩晉港灣、台船防蝕及臺灣港務港勤等 Marine-Team 廠商針對施工階段分七大主題進行專題報告。其中，較特殊的主題是防蝕塗裝技術，離岸風機及各式水下基礎、塔架等，最後成敗的控制點在於表層的防蝕處理，台船因具有多年造船塗裝經驗，且台船的塗裝技術同為全世界船東肯定，此次大會中，由台船的子公司「台船防蝕科技公司」進行專題報告，希望藉此提醒參與離岸風電開發的所有人員重視防蝕塗裝處理的重要性。

