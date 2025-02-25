傳BP放棄可再生能源目標 重大策略轉變聚焦化石燃料

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-25 01:00

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路透周一 (24 日) 援引兩名知情人士消息報導，英國石油 (BP) 執行長奧欽克羅斯 (Murray Auchincloss) 將在本周三 (26 日) 投資者日上宣布，該公司將放棄到 2030 年將可再生能源產能提高 20 倍的目標，並重新聚焦於化石燃料產業。這一戰略調整旨在回應投資人對獲利表現的擔憂。

對於上述消息，BP 拒絕回應置評請求。截稿前，英國石油 (BP-US) 美股 ADR 周一盤前小漲 0.35%，每股暫報 34.01 美元。

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近年來，BP 的股價表現不如其他石油公司，且該公司也放棄此前設定的到 2030 年減少石油和天然氣產量的目標。根據知情人士透露，BP 將放棄原定於 2019 至 2030 年期間將可再生能源發電產能提高至 50GW 的目標。BP 目前的可再生能源發電產能為 8.2GW，其中風力發電產能達 926MW(百萬瓦)。

此外，BP 也將放棄達成 2024 年核心息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)490 億美元的目標，轉而設定年度成長百分比目標。公司還計劃進一步出售資產，並削減低碳投資，以減少債務並提高回報。

能源產業普遍轉向化石燃料

近來，能源行業的主要公司普遍回歸化石燃料領域，尤其是在化石燃料價格自新冠疫情低谷以來回升之後。隨著美國總統川普的再次當選，氣候變遷的立場和對化石燃料的支持，也進一步影響了投資人的環境和市場走向。

BP 的轉向策略還受到維權投資人艾略特投資管理 (Elliott Investment Management) 施壓，該公司已經收購了 BP 近 5% 的股份，並要求 BP 進行徹底的改革。艾略特要求 BP 削減綠色能源支出，並出售風能和太陽能資產。這樣的改革有助於 BP 釋放價值，並進行更多的股票回購。

BP 未來的發展方向

BP 原本在前執行長隆尼 (Bernard Looney) 的帶領下，承諾到 2020 年將石油和天然氣產量減少 40%，並迅速增長可再生能源。然而，該目標已經被削減至 2023 年的 25%。奧欽克羅斯上任後，BP 減緩了對可再生能源的投資，並宣布計劃裁撤 5% 的員工。

根據美國銀行的分析，BP 可能會在周三宣布減少每年 2 至 30 億美元的低碳資本支出。2024 年，BP 的資本支出為 162.4 億美元。