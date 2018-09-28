〈台船法說〉年度接單目標已達成 商船營收比重後年降至5成

台船 (2208-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長鄭文隆表示，上半年雖虧損，但營運狀況已逐漸好轉，年度接單目標至 8 月底已達成，預計將有另一波接單高峰延續至明年，不過，接下來要降低商船營收占比，讓出部分產能搶進毛利相對高的國艦國造市場，目標將商船營收比重從目前的 90%，至 2020 年降至 50%，而長期目標是，2025 年造船、海工和造艦營收各占 3 分之 1。

台船總經理曾國正進一步說明，台船要從造船走向海洋，製造走向製造服務，透過多角化經營布局全方面的海洋事業。

就造船來看，今年上半年受航運和造船市場景氣持續不佳影響，導致新造船手持訂單及開工量不足，造船收入相對緊縮，截至 8 月已交船 9 艘，前 8 月合併營收年減 25.27% 至 85.16 億元。

鄭文隆直言，今明兩年全球商船手持訂單和船價來到低點，2020 年起緩步上升，特別要留意的是，近期受中美貿易影響，使航運和造船市場對未來需求力道持保守看法，因此，預估造船市場和船價仍處在緩步復甦階段，其成長速度恐較之前預估減緩。

不過，鄭文隆指出，今年業務接單量持續攀升，截至 8 月止累計造船、造艦的新增訂單為 154.4、178.78 億元，合計 333.2 億元，年度接單目標至 8 月底已達成。