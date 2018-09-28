〈台船法說〉國艦國造商機高達5000億元 與離岸風電並列二大成長契機

台船 (2208-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長鄭文隆指出，國艦國造計畫具備近 5000 億元的龐大商機，分別為：海軍造艦計畫為 22 年建軍願景，共 12 項計畫達 4700 億元，而海巡署造艦計畫為 10 年籌建海巡艦艇共 426 億元，此外，台船正積極發展離岸風電，搭上此兩大題材成長後市前景受到投資圈的關注。

台船已建造超過百艘的水面艦艇，由於近年海軍、海巡署均有重大造修艦計畫，公司樂觀看待承攬後續國艦國造業務可期。

而在離岸風電方面，台船以高雄廠現有廠房改建為多用途鋼構產線，可供基樁與轉接段製造、商船和潛艦船段生產，年產量預估基樁 (PP)100 支，年產能約 38500 噸，而轉接段 (TP) 年產約 25 支。

海工計畫中的海上變電站業務，由於製程類似造船，利用既有場地設備生產，將與國外有海上變電站豐富經驗大廠 Semco+Bladt 聯合承攬，目前正積極爭取業務中。

同時，台船還有台船環海、台船船舶和台蝕等各自有承攬的專門業務。

鄭文隆表示，商船造船毛利約 5%，造艦則有約 10% 的水準，而離岸風電參考國外經驗有 10-15% 的毛利表現，初期台船設定離岸風電業務毛利率有 5% 的表現，後續增長可期，隨著發展漸趨完整，長期目標營收占比逼近 3 分之 1。

鄭文隆強調，將引進國外資金和技術，並整合國內海事工程團隊，爭取離岸風電海事工程長期龐大商機，目前業務面正進入實質承攬階段，希望短期內獲得實質業務。