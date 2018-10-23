大摩：別被騙了 美股最近的升勢只是「死貓反彈」

摩根士丹利分析師 Michael Wilson 表示，由於主要股指大幅下挫，並且投資人可能面臨更多痛苦，10 月向來是一年波動最大月份之說果然名不虛傳。

他在報告中表示，最近的反彈「只是死貓反彈」。「為此我們確認標準普爾 500 指數跌破其 200 日移動平均線。」

在上週全周微升後，標普 500 指數週一 (22 日) 在陸續公布的第 3 季財報中尋覓方向，盤中一度跌破 200 日均線 2768 點。藍籌股道瓊工業平均指數也一路走低，而納斯達克指數僅比其長期趨勢線高 0.26%。技術分析師將移動平均線視為資產看漲和看跌勢頭的分界線。

Wilson 表示，「我們認為修正尚未完成，偶爾的反彈恐難以持續。最近熱門的成長型股票價格下跌，包括科技股和非必需性消費品都讓投資組合痛苦，我們認為大多數投資人都處在下風。」

由於市場關注焦點轉向價值型股票，直到近期仍受投資人歡迎的成長型股票飽受壓力，今年以來表現優於其他產業的科技類股資金也在快速流出。

(圖: 摩根士丹利)

隨著牛市中最受歡迎的股票最終屈服於滾動的熊市，Wilson 對投資人是否能夠依靠所謂的「聖誕行情」表示懷疑；股價在此時的強勁飆升幾乎已成為每年年底的傳統。

他說，「鑑於科技股和非必需性消費品的高度週期性，我們認為其股價的下滑應該更與大盤指數標準普爾 500 指數一致，也就是下跌 6-8%。」

可以肯定的是，不是每個人都認為隧道盡頭的亮光是火車頭。

MKM Partners 首席市場技術分析師 JC O'Hara 認為，大部分賣壓現在都在後視鏡中。

他說，「儘管標普 500 指數自 9 月 20 日的高點下跌了 5.5%，但已從 52 周高點下跌 17% 的低點回升，因此股票的賣壓已經全部出籠。」「標普指數在過去 21 個交易日中只有 5 個交易日收盤走高，這是一個非常罕見的連續性，這表明已經出現了多少賣盤。」

除其他跡象外，O'Hara 引述全國主動投資經理人協會 (NAAIM) 的調查顯示，經理人上週將股票投資風險降至 58%。自 2016 年以來，接近 60% 左右的讀數代表經理人正在增加部位。

根據他的估計，須觀察的關鍵指標是 2825 點。

他說，「收盤價高於 2825 將會排除熊市機率。」「如果這種模式確實顯示空頭走勢，那麼下檔支撐應該會在 2600 點。通常情況下，低點會一再被重新測試。指數低於 2825 點的時間越長，重新測試 2710 點的可能性就越大。」

這兩位市場觀察家彼此相反的觀點凸顯了推動市場動力的矛盾因素：擔心利率上升和未解決的貿易摩擦被相對穩健的獲利和強勁的經濟所抵消。

因此，由於多頭和空頭繼續在爭奪市場主控權上對峙，波動性很可能暫時保持高位。 Cboe 波動率指數 VIX 週一上漲 0.8% 至 20.04。專家認為就歷史平均值來看，低於 12 的 VIX 算是低，高於 20 則可視為高出均值。