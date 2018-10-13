慘烈的一週 標普逾3/4跌入修正 近1/3淪入熊市

儘管華爾街出現 8 個月來最糟的兩個交易日後，週五 (12 日) 暫時回神，但美國股市仍然脆弱，標準普爾 500 指數中近四分之三成份股處於修正區域，甚至更糟。

在標普 500 指數週三和週四合計拉出 5% 的跌幅後，大盤指數已由 9 月 20 日的歷史高點收盤指數下跌近 7%。在標普指數中，大多數股票的表現都差得多。

大約 380 支標普 500 股票已從 52 周高點下跌 10% 以上，淪入修正區域內。其中 164 支股票更從高點下跌 20% 以上，達到投資人定義的熊市區域。

（圖: Refinitiv）

雖然科技股在本週的拋售中首當其衝，但 11 個主要產業類股都感受到痛苦。從 52 周高點下跌最多的股票還包括非必需性消費品和必須性消費品、醫療保健、金融和工業。

在紐約證券交易所 (NYSE)，有 1134 支股票週四 (11 日) 觸及 52 週低點，只有 23 支股票創下新高。這種表現遠比 1 月和 2 月拋售潮中最慘的一天更糟糕許多。

NYSE 上市的 713 支股票在 2 月 6 日收於 52 週低點，36 支創下新高。在 1 月 26 日至 2 月 9 日 的拋售期間，標普 500 指數下跌了 11.8%。直到 8 月才全部收復全部跌幅。