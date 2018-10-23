港珠澳大橋開通 U+A0港股卻迎來大跌市806點

10月23日，全球最長跨海大橋港珠澳大橋宣佈正式開通，可是港股卻以大跌市「贈慶」! 港股昨日急升591點便無以為繼，今天開市已低開137.66點，報26015.49點，已是日內高位；之後持續下跌，午後跌幅更進一步擴大，於14:09左右跌至日內低位25315.76點，最多跌837.39點。收市報25346.55點，跌806.6點或3.08%，成交金額971.7億港元。今天跌幅將昨日升市一掃而空。

恒生國企指數收市報10234.9點，跌255.77點或2.44%。

10月恒生指數期貨於15:54報25285點，跌847點，未平倉合約近15.2萬張。

11月恒生指數期貨報25289點，跌851點，未平倉合約逾9000張。

京華山一研究部主管彭偉新對香港《財華社》分析，美股標普和道指昨晚均回軟，市場亦擔憂歐洲央行就意大利政府財赤狀況未能達成協議，加上內地救市措施沒見有力支持大市，美匯指數亦在上揚，影響新興市場貨幣，資金流入美元區，均不利大市。看來大市仍待調整，短期即使反彈亦只是一、兩天，市場信心仍然不足。昨天入市的投資者，相信不少於今天也要虧蝕離場。

美匯指數於下午14:08曾升至96.16高位，升0.147個百分點；之後15:00又急挫至95.97點水平，挫0.19個百分點。

雖然內地繼續有利好消息出台，惟未見對大市起提振作用。中國國務院宣布決定設立民營企業債券融資支持工具，再增加再貸款和再貼現額度1500億元；中國公司法修正草案已於10月22日提請人大常委會審議，擬完善股份回購制度。