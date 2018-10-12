標普500指數跌破重要技術指標 分析師：值得留意但不需恐慌

美國股市週四 (11 日) 持續下跌，道瓊指數在兩天內下跌超過 1300 點，不過更令一些分析師擔憂的，是標普 500 指數收在 200 日移動平均線之下，因為這可能是趨勢改變的前兆。

200 日移動平均線是許多投資人喜愛的技術分析工具，今年早前的拋售，發生在 2 月、3 月及 4 月，都一度讓標普 500 跌破這個關鍵指標。這個指標約相當於年線，通常被視為股市長期趨勢是否健康的晴雨表。

Commonwealth Financial Network 首席投資長 Brad McMillan 表示，當市場跌破 200 日均線時，他會特別關注，這種長期趨勢線遭跌破絕對值得注意，它不會經常發生，而且常常是未來更多麻煩的跡象。

不過，儘管這種情況並不常見，許多時候跌破均線只是短期的現象。McMillan 說，這是一個值得注意但不要恐慌的現象，市場在今年早前及 2016 年多次跌破這個指標，但最終仍順利反彈。

標普 500 指數跌破 200 日均線 (圖表取自 CNBC)

B Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 持相似看法，認為如果是盤中跌破均線不需要太緊張，要注意的是收盤跌破，而且未見反彈。要是收盤低於 200 日均線，而且在那裡出現顯著巨額交易量，就會令人擔憂。

以圖表及技術型態交易的投資人可能更關心—賣出何時會停止？目前依多數指標來看，可能還需要一段時間。不過，儘管近 6 日美股下跌不少，但還是一個相對溫和的跌勢。在週四收盤後，標普 500 指數由 9 月 20 日的高點下跌了 6.9%—不妙，但還差 90 點才會到達 10% 的修正領域。

Fundstrat Global Advisors 技術策略師 Robert Sluymer 認為，指數仍處由 2016 年開始的上升趨勢區間，目前只能說是在對此進行測試，市場正在測試 2700 點附近的強力支撐，動能上來看，則處於超賣。

Sluymer 表示，隨著第 3 季財報展開，未來幾天如果大盤在波動中打出底部，他不會感到驚訝。