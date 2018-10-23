傳10奈米晶片開發已經終止 英特爾駁斥

針對媒體早些時候報導 10 奈米 Cannon Lake 處理器的停止開發的報導，英特爾 (INTC-US) 在推特上澄清報導不實，並表示該公司即將推出的 10 奈米晶片正「取得良好進展」。

被稱為 Cannon Lake 的 10 奈米晶片最初應該在 2016 年量產。然而，英特爾今年早些時候透露，處理器應該在 2019 年才會開始出貨。有外媒在昨日引用內部消息來源報導英特爾最終發現 10 奈米處理器在經濟上不可行，並已經終止該晶片的量產。

然而英特爾在之後駁斥了這一說法。英特爾發言人表示:「媒體報導稱，英特爾終止了 10 奈米製程的工作，這是不正確的。我們在 10 奈米上取得了很好的進展，出貨將與上次財報中分享的時間表一致。」意味著若沒有再次延遲，晶片將在 2019 年問世。

英特爾駁斥 10 奈米晶片中止的報導 (圖: MacRumors)

蘋果 (AAPL-US) 在 Mac 桌機和筆記型電腦系列中使用英特爾晶片，英特爾晶片的延遲近年來為蘋果帶來了問題。因此，曾有消息指稱蘋果計劃在 2020 年或 2021 年之前將英特爾晶片轉換為自身定制設計的晶片，並交由台積電 (2330-TW) 作為製造商。此後，蘋果將不再因英特爾的製造問題而被迫推遲更新。同時，定制晶片將使公司能更好地控制設計並提高利潤，在競爭的 PC 市場中做出產品差異化。

在 2019 年之前，蘋果都還可能會採用英特爾提供的 10 奈米 Cannon Lake 晶片。Cannon Lake 晶片將帶來設備性能改進、降低功耗並支持更快、更高效的 LPDDR4 RAM。