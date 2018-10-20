穆迪下調義大利評級 比垃圾級高一檔 媒體稱意政府或下調赤字目標

在將義大利主權評級列入負面觀察名單的五個月後，評級機構穆迪周五宣布，將義大利主權信用評級從 Baa2 下調至 Baa3，僅比垃圾級別高出一檔，但將前景展望上調至「穩定」。

穆迪表示，下調評級的核心理由是義大利財務實力了出現「實質性」的惡化。義大利政府在未來幾年制定了更高的預算赤字目標，但沒有安排結構性的經濟與財政改革，無法在中期內提振義大利疲軟的經濟增速：

「義大利政府的大部分支出增加都是結構性的，這意味著它們很難逆轉。義大利的高債務水平也嚴重限制了利用財政政策緩衝未來經濟衰退的能力。」

穆迪認為義大利仍然具有重要的信用優勢，可以平衡疲弱的財政前景。因此將義大利評級前景展望上調至穩定，意味著近期內再作下調的可能性極低。此前有分析指出，投資者最擔心義大利評級被直接下調至垃圾級，將觸發更多保守型投資者拋售所持的義大利公債等資產。

義大利在 2011 年時的主權信用評級高達 Aa2，隨後因在歐債危機期間及之後積累了大量公共債務被屢次下調評級。目前義大利公共債務占 GDP 的比重在歐元區內僅次於希臘，本周衡量市場情緒與信心的 10 年期意 / 德公債殖利率利差擴大至 338 個基點，創 2013 年以來的五年半最闊。

財經媒體 CNBC 指出，分析師們本來預期義大利評級在下周才會被下調，穆迪此前表示在本月底會有結論，可見這次下結論提速了；另一家國際評級機構標普定於 10 月 26 日（下周五）做決定。目前，標普和惠譽對義大利的評級都是 BBB，僅比垃圾級高出兩檔。

惠譽已經於 9 月初將義大利信用評級展望從「穩定」下調至「負面」，理由是組建新的聯合政府後，預計財政寬鬆程度將導致義大利的公共債務更易受到潛在衝擊，令改革的推進越來越難，相對高度的政治不確定性也加劇了財政和其他政策風險。

渣打銀行利率策略師 John Davies 表示，由評級機構引發的市場壓力或令義大利政府妥協，進而拉低意債殖利率。但因民粹主義的政府行為更加難以預測，以及信用評級被下調，意債殖利率不太可能重回 6 月政府組閣前的水平。瑞銀的基線場景是標普和穆迪都將義大利評級下調一個檔位，但是前景展望設為「穩定」，有助於將 10 年期意 / 德殖利率利差收窄至 250-300 個基點。

目前歐元區銀行隔夜拆借利率（Eonia）與其遠期匯率的價差表明，市場將歐洲央行在 2019 年 9 月升息（存款利率提高 10 個基點）的機率從 100% 下調至了 75%，主要由於義大利預算僵局。中國證券報曾分析稱，義大利評級展望被下調可能引發歐元以及其它歐元區資產暫時出現動盪。

周五羅馬《Il Foglio 日報》報導稱，義大利政府由反建制的五星運動黨和右翼的北方聯盟黨聯合組成，兩黨的一些經濟顧問試圖推動政府將 2019 年的預算赤字目標從 2.4% 下調至 2.1%。

義大利政府定於當地時間周六下午 1 點開會討論稅收大赦上限被篡改的問題，一名知情官員稱：「我們顯然也會討論預算案的問題，赤字設定在 GDP 占比 2.1% 是不錯的妥協。」

但為了達到這個更接近歐盟預算要求的目標，五星運動黨在競選時承諾的窮人國民收入可能被推遲到 2019 年下半年，而五星運動認為北方聯盟篡改了稅改條款，可以想見周末的討論將格外激烈，市場的恐慌情緒與觀望態度可能有增無減。

華爾街見聞曾提到，歐盟委員會周四向義大利政府發出警告信，稱其 2019 年預算草案「尤其嚴重地」違反了歐盟預算規則，偏離財政目標的幅度」史無前例」，要求義大利在 10 月 22 日（下周一）前做出回應。這意味著歐盟下周可能拒絕義大利的預算提案。

其中，義大利計劃增加政府開支 2.7%，較歐盟規定的增加 0.1% 超出了 2.6% 之多。預算提案中，義大利將經過經濟周期和一次性措施調整後的結構性赤字增加了 0.8%，而歐盟此前建議將該值降低 0.6%。義大利組閣兩黨態度一度十分強硬，拒絕修改預算案，引發義大利股債深跌，銀行股指數周五跌 5%，10 年和 30 年期義大利公債殖利率均漲至四年新高。

『新聞來源／華爾街見聞』