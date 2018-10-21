下一個踏入兆元俱樂部的公司是：微軟？

下一個擁有兆美元市值的公司將會是「老牌」科技企業微軟？

Wedbush 的分析師 Daniel Ives 認為，微軟高速成長的雲業務正在將這家公司帶入兆美元市值俱樂部。更為重要的是，經歷了數十年的積累之後，微軟已經有了龐大的技術合作網路，強大的銷售體系以及數以億計的用戶，這都將有助於微軟的雲業務實現貨幣化。

Ives 指出，目前，不管是大型企業還是中小企業，都正在將自己的數據系統搬上雲端，如果這一趨勢不變，那麼此前已經在軟體領域獲得壟斷地位的微軟就有極大的優勢。

Ives 認為，雲業務將把微軟推向 1 兆美元市值。

目前，微軟是全美僅次於蘋果和亞馬遜的第三大上市公司，其市值已達 85 億美元。

微軟在雲業務上投入增長迅速，在 Ives 看來，未來微軟在這方面的投入更多。

「去 Windows 化」 微軟備受市場青睞

微軟股價在今年以來一度走高，並在本月初創下了 116.18 美元的高位。股價走高體現着投資者對微軟的信心。

今年 7 月，微軟公布 2018 財年第第四季財報顯示，營收、利潤均超市場預期，財年營收首次超過 1000 億美元關口。

綜合全年數據，微軟 2018 財年全年營收達 1104 億美元，年增率增長 14%；營運利潤為 354 億美元，年增率增長 21%，凈利潤為 166 億美元，非 GAAP 凈利潤為 303 億美元，攤薄後每股利潤為 2.13 美元。

之所以財務表現優秀，華爾街見聞提到，這和微軟近年來開啟了「去 Windows 化」進程密不可分。

2014 年上任的納德拉並沒有跟「不成器的」Windows 死磕到底。

2015 年，納德拉將 Windows 連同 Xbox 主機、Surface PC 等一系列業務打包劃入「更多個人計算（More Personal Computing）」這一業務類別之中，邁出微軟「去 Windows 化」的第一步。

今年 3 月，微軟宣布了納德拉上任以來最大的公司重組計劃，將 Windows 操作系統分拆後併入兩個新成立的部門，Windows 產品線負責人也即將離職。

新成立的第一個部門是「體驗與設備」事業組，Windows 操作系統的外殼程序將併入其中，Surface 硬體系列也會包括在內。納德拉表示，Windows 將開發新的功能來用於新型設備和人工智慧等新技術。

第二個部門是「雲與 AI」事業組，Windows 的核心操作系統平台將併入其中，方便客戶在這一平台上建構自己的硬體、應用和服務。全新的事業組將監管微軟從 Azure 雲平台到物聯網的所有軟體產品。

《華爾街日報》援引券商 Stifel 分析師 Brad Reback 稱，微軟願意將焦點從 Windows 轉移走，既證明了市場從個人電腦向行動設備和雲端的永久轉移趨勢，也顯示了 CEO 納德拉不是一個被光輝歷史束縛住手腳的人。

英國《金融時報》則評價稱，通過拆分 Windows 操作系統業務，納德拉將領導微軟加速轉型到雲端運算時代。

下一個跨入兆美元市值俱樂部的是微軟還是亞馬遜？

目前擁有兆美元市值的僅有蘋果一家。亞馬遜在 9 月一度突破兆美元市值，但隨後股價出現震盪，尤其是本月以來股價下行，暫時退出了兆美元俱樂部。

財經媒體 CNBC 稱，蘋果在兆美元「市值爭霸賽」中一直遙遙領先，比亞馬遜早了 8 個月超越 9000 億美元整數關口。亞馬遜在今年 7 月才突破 9000 億美元門檻，得益於史上最大的 Prime Day 電商購物節。

文章稱，如果說蘋果是「步行到」兆美元市值，亞馬遜就是「踩彈簧跳過去」的。蘋果用了 15 個月才增長了最後 2000 億美元市值，亞馬遜只用了 3 個月就實現了。亞馬遜今年以來增加了 4400 億美元市值，已經超過了標普 500 成分股中 495 家企業的市值本身。

對亞馬遜來說，雲服務也至關重要。

華爾街見聞旗下的全天候科技曾提到，今年夏天在亞馬遜股價突破 2000 美元之後，Baron Capital 分析師 Ashim Mehra 預言，在廣告收入和雲端運算等高利潤業務增長的推動下，亞馬遜未來三到五年市值可能翻番，至約 2 兆美元。

更早之前，摩根士丹利分析師 Brian Nowak 的看漲研報，直接開啟了亞馬遜市值沖頂兆美元的征程。他重申對亞馬遜的「增持」評級，並將目標股價從 1850 美元上調至 2500 美元。

Nowak 看漲的理由是：「亞馬遜的增長速度、持續擴大的規模、越來越高的利潤率（來自廣告、AWS 和訂閱服務）將推高其盈利能力，我們對此越來越有信心，將繼續抬高公司估值」。他還解釋稱，調高目標股價旨在體現亞馬遜日益完善的業務組合，以及潛在的長期盈利能力。

『新聞來源／華爾街見聞』