川普關稅奏效了？美國赤字飆升仍獲標普評級力挺 但Fed獨立性成隱憂
鉅亨網編譯王貞懿
綜合外媒周二（19 日）報導，標普全球（SPGI-US）周一確認美國「AA+」信用評級，表示川普關稅收入將抵銷《大而美法案》的財政衝擊，預測政府赤字占 GDP 比重將從 2024 年的 7.5% 降至 2025-2028 年平均 6.0%。
但該機構也警告，若高赤字持續增加或政治發展影響 Fed 獨立性，未來 2-3 年可能調降評級。
川普 7 月簽署的《大而美法案》在提供新減稅優惠的同時，也讓川普第一任期內推動的減稅政策永久化。
標普表示，隨著有效關稅稅率上升，我們預期有意義的關稅收入『有潛力』抵銷近期預算立法造成赤字增加的部分。
關稅收入難解美國赤字困境
美國 7 月雖然因川普關稅政策讓進口稅收大增 210 億美元，但政府預算赤字還是增長近 20%，達到 2910 億美元。此外，公債利息負擔越來越重，本財年前 10 個月就花了 1.013 兆美元付利息，比去年同期多了 570 億美元，主要是利率維持高檔和債務增加造成的。
標普在 2011 年曾是第一家調降美國完美信用評級的機構，這次則維持評級展望穩定。
標普認為，雖然川普今年一直批評聯準會不降息，但預期 Fed 仍會「應對降低國內通膨和解決金融市場脆弱性的挑戰」。
未來評級關鍵因素
標普也明確劃出底線：如果本來就很高的赤字繼續增加，未來 2-3 年可能調降評級。更危險的是，如果政治發展影響到美國制度或聯準會獨立性，評級也會面臨壓力。
標普警告，聯準會若喪失獨立性，甚至可能動搖美元的全球儲備貨幣地位，因為這是美國信用的關鍵優勢。同時表示，若美國經濟持續成長、財政狀況改善、債務負擔減輕，美國評級還有調升空間。
債務規模創新高
美國國債規模上周飆升至創紀錄的 37 兆美元以上。此次標普確認評級是在穆迪 5 月將美國主權信用評級從 AAA 調降一級後做出，穆迪當時理由是債務水準上升。
周二市場對標普確認信用評級沒有反應。
D.A. Davidson 共同投資長兼投資管理研究總監 James Ragan 表示，標普確認評級是對迄今產生的有意義關稅收入的認可。「那些都是很好的收入，但也會拖累經濟，所以我認為我們不知道未來的影響，」他說。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 穆迪調降美國評級 將使美國資產陷入下跌惡性循環
- 川普關稅收入緩解「大而美」財政衝擊 標普全球未調降美國信評
- 史上首次！美國國債規模突破37兆美元 川普又要坐不住了？
- 美國7月關稅收入創新高 卻仍救不了失控預算赤字
下一篇