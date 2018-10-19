京東盤前大漲近3% 電信行業哪家強？投行看好行動和聯通

• 京東上線個人快遞 盤前大漲近 3%

京東 / 周四收盤：-1.48%/ 報收：23.3 / 距年內高點：-54%/ 距月內低點：4%

10 月 18 日，在京東智慧物流峰會上，京東物流 CEO 王振輝宣布，京東物流將正式上線個人客戶的快遞業務，服務類目以快遞、物流為主。

京東股價自跌破 35 元頸線支撐以來，調整幅度較大，累計下跌 33%，但近期下跌趨勢明顯放緩。

走勢復盤

• A 股大幅收漲 恆指跟進

上證綜指 / 周五收盤：+2.58%/ 報收：2550 / 距年內高點：-28.9%

深證成指 / 周四收盤：+2.79%/ 報收：7388 / 距年內高點：-36.5%

創業板指 / 周四收盤：+3.72%/ 報收：1250 / 距年內高點：-34.8%

恆生指數 / 周四收盤：+0.42%/ 報收：25561 / 距年內高點：-23.7%

滬指收漲 2.6%，收創近兩個半月最大單日漲幅。國產軟體、券商、保險漲幅居前。兩市成交量對比上一交易日放大。央行行長易綱、銀保監會主席郭樹清、證監會主席劉士余、國務院副總理劉鶴今日接連發聲，提振市場信心。

交易機會

• 搜狐旗下搜狐新聞等三款資訊 App 被下架

搜狐 / 周四收盤：-2.99%/ 報收：16.89 / 距近期高點：-59.9%

10 月 19 日，有消息稱「搜狐新聞」、「搜狐資訊」、「手機搜狐」3 款行動應用程序被下架。下午四點左右，用戶已經無法在三星、華為等安卓應用商店搜尋到上述三款應用，蘋果商店已無法搜尋到「搜狐新聞」，其他兩款還未下架。搜狐官方表示，對此暫無回復。

上述消息稱，因違規提供新聞資訊服務，各應用商店將於 2018 年 10 月 19 日 15:00 起下架三款應用，下架時間為期兩周。一位知情人士透露，確實搜狐這三款資訊 App 遭到下架處理。

周五盤前，受市場積極情緒影響，搜狐盤前漲幅超 3%。但近來搜狐股價持續下挫，近期跌幅有所收窄。

• 海康威視第三季營收 129 億 行業不景氣拖累增速

海康威視 / 周五收盤：-0.83%/ 報收：24 / 距年內高點：-45.6%

周五，海康威視發布了今年第第三季財報。報告顯示，海康威視今年第第三季營收達 129 億元，年增率增長 14.58%；凈利潤達 32 億元，年增率增長 13.53%。

今年前第三季，海康威視營收達 338 億元，年增率增長 21.90%；凈利潤近 74 億元，年增率增長 20.20%。

海康威視預計 2018 年度歸屬於上市公司股東的凈利潤變動區間為 103.5 億元至 122.3 億元，年增率增長 10% 至 30%。

周五，海康威視跌 0.83%，收 24 元。短期來看，海康威視依然處於下跌通道之中。

• 電信行業哪家強？投行看好行動和聯通

中國行動 / 周五收盤：-0.38%/ 報收：77.85 / 距年內低點：+17.9%

中國聯通 / 周五收盤：-1.59%/ 報收：8.69 / 距年內高點：-26.8%

里昂給予中國行動買入評級，並給出 85 港元目標價。摩根大通給予中國聯通增持評級，目標價為 12 港元。

里昂的報告稱，中資電訊股自本月 22 日步入季績期，預計受到取消國內數據漫遊費用及競爭加劇影響，其表現疲弱，預計三大電信營運商收入按年僅升 2% 至 3%。其中，中國行動及中國聯通增長較穩定，預計前者盈利按年增 3% 至 304 億元人民幣，基於嚴控成本，EBITDA 很可能會持平，目標下半年維持盈利穩定增長。該行最看好中國行動，其現價相當於 2019 年預測本益比的 11 倍，股息殖利率 3%，在宏觀經濟存不確定性下，該股具有一定的防守性，年初至今股價更跑贏 MSCI 中國指數 16%。里昂給予中國行動目標價 85 港元，評級「買入」。

小摩估計，內地電信股 EBITDA 有可能將全線下跌，因為收入疲弱，競爭激烈導致成本出現壓力。該行預期，中國電信第三季盈利將會有單位數跌幅，可能會令市場失望；預計中國行動盈利將持平或稍跌；中國聯通則有望取得 29 億元人民幣盈利，預計今年前九個月盈利將近 90 億元人民幣，優於全年目標及市場預測。該行認為聯通表現落後，給予評級「增持」，目標價 12 港元。

從技術角度來看，中國行動港股連續兩個月收漲，但未來能否突破壓力位 79 港元仍有待觀察。

從周線來看，中國聯通港股已經觸及長期支撐位，未來有回彈的空間。