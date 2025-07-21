鉅亨網編譯段智恆 2025-07-21 22:30

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《路透》周一 (21 日) 援引四位知情人士消息報導，美國科技巨擘 Meta Platforms(META-US)、X(前推特)與 LinkedIn 已正式對義大利政府提出的前所未見增值稅 (VAT) 追繳主張提起上訴。這起案件不僅是義大利首次未與科技公司達成和解而進入正式司法審理，也可能對整個歐盟的數位稅收政策產生深遠影響。

Meta、X與LinkedIn提告義大利VAT追稅案 恐波及歐盟數位稅制(圖：REUTERS/TPG)

據悉，這三家公司是在 7 月中旬過後，於一審稅務法院提出上訴，距離義大利稅務機關 3 月發出稅單已過最後應對期限。義大利國稅局主張，使用者註冊這些平台，即便免費，也構成一種「以個資換取帳號」的商業交換，因此應課徵增值稅。

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訴訟金額逾 10 億美元 義方擬尋求歐盟裁定意見

根據稅單內容，Meta 面臨義方索賠高達 8.876 億歐元 (約合 10.3 億美元)，X 被索討 1,250 萬歐元，LinkedIn 則約 1.4 億歐元。這三家公司目前皆透過法律途徑提出異議，案件將進入義大利稅務司法體系，可能歷經三審程序，審理時間平均長達 10 年。

知情人士指出，這起案件之所以未能如過往一樣以協議解決，主因是義方意圖藉此建立一套全新框架，用以界定「免費註冊社群平台是否構成可課稅交易行為」，意圖超越單一金額協商層次。

Meta 向《路透》表示，公司已依歐盟與當地法規全力配合義方調查，但「強烈不同意將使用者進入平台的行為視為增值稅應稅項目」的立場。LinkedIn 則表示「目前沒有可分享的進一步內容」，X 則未回應置評請求。

義大利預計下一步將向歐盟執委會 VAT 委員會提出諮詢意見，由經濟部代表正式送件，爭取在今年 11 月開會前提交，以便在 2026 年春季取得正式回應。歐盟 VAT 委員會雖為非約束性機構，但若回覆持否定立場，義方可能被迫終止稅務爭議與刑事偵辦。

影響恐擴及整體歐盟 網站 Cookie 政策也在槍口上

數位稅專家指出，若義大利此案勝訴，不只社群媒體平台，其他依賴「免費服務換取用戶資料」模式的企業也可能受到影響，包括航空公司、超市、出版社，甚至一般新聞網站在內。

這起案件的政治敏感度也不容小覷。當前美歐間貿易談判仍處於不穩階段，歐盟對 X 違反數位透明法的調查也因政治考量而暫緩。英國《金融時報》(FT) 曾報導，歐盟正在考慮在與美國貿易談判落定前，不對馬斯克旗下平台進行實質處罰。