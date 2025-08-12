鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-12 16:10

‌



穆迪 (Moody"s Analytics) 首席經濟學家 Mark Zandi 警告，在川普新關稅政策下，美國聯邦政府希望每年徵收約 3000 億美元收入，但這並非穩定的長期財政來源。他強調，在當前經濟面臨衰退威脅之際，過度依賴這筆收入，恐將加劇未來的財政困境。

穆迪首席經濟學家示警：美國關稅收入不穩 難救聯邦赤字(圖:shutterstock)

Zandi 指出，關稅的本質使其極易受政治與經濟壓力影響。特別是，關稅是透過行政命令實施的，這意味著它們可以像實施時一樣輕易地被撤銷。

‌



Zandi 預測，一旦經濟衰退來臨，無論是誰擔任總統，都將面臨巨大壓力去削減這些關稅，以減輕消費者的經濟負擔，且此舉無須國會立法程序。

此外，這些「進口稅」大部分最終轉嫁到美國消費者身上。高盛估計，大約 67% 的關稅成本由美國消費者承擔。在經濟困難時期，這種隱性負擔將成為巨大的政治包袱。

另一方面，目前許多關稅正遭受法律挑戰。批評者認為，部分「對等關稅」可能超出《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act) 的範疇。這種法律上的不確定性，進一步增加了關稅收入的不可靠性。

Zandi 強調，即使每年有 3000 億美元的關稅收入，這筆錢也遠不足以彌補美國龐大的聯邦預算赤字，該赤字預計在當前財政年度將擴大至近 2 兆美元。

目前經濟情勢嚴峻，Zandi 多次發出警告，指美國經濟已處於衰退邊緣。他指出，政府追蹤的約 400 個行業中，已有超過半數正在經歷職位流失，這是歷史上經濟下行時期的典型現象。