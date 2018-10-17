專家：融資結構改變 未來3年中國房地產企業償債壓力不容小覷

專家表示，中國房地產企業當下的融資結構已經變化，未來 3 年償債壓力逐年提高，調控政策加碼，償付風險值得關注。

據 Wind 數據統計，截至 10 月 12 日，今年中國房地產企業發債 (信用債) 規模達人民幣 4843.81 億元，遠超去年全年信用債規模人民幣 3747.74 億元；國慶長假後，光是 10 月 8、9 日 2 個工作日，已有數家房企發布融資計畫，總額超過人民幣數百億元。

數據顯示，今年第三季融資規模高達人民幣 2073.62 億元，較去年同期的人民幣 1409.03 億元大增 47.17%；與今年第一、第二季相比，增幅亦超過 5 成。不過，第三季的信用債規模仍低於 2015 年及 2016 年同期。

中國財政科學研究院博士後鄭良海表示，受前 3 年大量發債的影響，中國房地產企業當下的融資結搆已經變化，未來 3 年償債壓力逐年提高，需引起關注。

他分析，中國房地產企業在 2015 年和 2016 年的發債規模高達人民幣 1.6 兆元，從每年償還量來看，2018 年需償還人民幣 3963.48 億元，約高 2017 年 2 倍，2019 年至 2021 年更將逐年提高，每年分別償還人民幣 4172.66 億元、4621.51 億元和 6713.39 億元。

鄭良海指出，中國房地產調控政策頻頻加碼，未來應關注中國房地產債券的償付風險。

中國房地產股近期受負面消息夾擊，日前再傳中國不推進涉房地產 A 股上市公司再融資審核，打擊中國房地產股資金鏈，但消息無阻部分內房股反彈。

當中自 10 月初至今已跌逾 17% 的藍籌股碧桂園 (2007-HK)，昨 (16) 日重返港幣 8 元水平，報港幣 8.18 元，漲 3.68%；華潤置地 (1109-HK) 亦漲 0.6%；中國恒大 (3333-HK) 漲 0.72%；融創中國 (1918-HK) 漲 0.5%。