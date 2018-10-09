中指院：前3季19家中國房地產企業銷售額超千億 碧桂園續領跑

中國指數研究院昨 (8) 日發布的《2018 年 1-9 月中國房地産企業銷售業績 T100》研究報告顯示，2018 年前 9 月銷售破人民幣千億房地產企業增至 19 家。其中，碧桂園 (2007-HK)、中國恒大 (3333-HK) 與萬科 (2202-HK)3 家企業銷售額均超人民幣 4300 億元，均值為 4768.2 億元，年增率均值為 20%；碧桂園以 5529.3 億元繼續領跑。

因華東區域的多個建案減價促銷，引爆已買房客戶不滿舉牌維權。碧桂園昨跌 6.701%，今 (9) 日開盤續跌 3.09%，報港幣 8.77 元。

碧桂園股價 (圖片來源：新浪財經)

銷售額達人民幣 1000 億元至 4000 億元的企業共有 16 家，分別為融創中國 (1918-HK)、保利發展 (600048-CN)、綠地 (0337-HK)、中海 (2669-HK)、新城控股 (1030-HK)、龍湖 (0960-HK)、華潤置地 (1109-HK)、世茂房地產 (0813-HK)、招商蛇口 (001979-CN)、華夏幸福 (600340-CN)、陽光城 (000671-CN)、旭輝 (0884-HK)、金地 (600383-CN)、中南置地 (000961-CN)、綠城 (3900-HK) 和泰禾集團 (000732-CN)，銷售額均值為人民幣 1582.7 億元，年增率均值為 52.6%。TOP100 門檻升至人民幣 177 億元。

報告指出，2018 年 1-9 月代表房地產商銷售目標完成率均值為 74.7%，相較 1-8 月提高 9.5 個百分點。

正榮、中梁、金茂、金科等房企銷售目標完成率均在 90% 以上。新城控股、世茂房地產、奧園、恒大等房企的銷售目標完成率均超 80%。中海、保利、旭輝等房企也完成了全年銷售目標的 75% 以上，完成全年目標可期。

克而瑞研究中心日前公佈，有 18 家中國房地產企業前 3 季銷售達人民幣千億目標，與中國指數研究院公佈的大致雷同。克而瑞預計，全年達人民幣千億房地產企業量有望超過 30 家左右。500 億元以上規模也有望從 2016 年的 23 家提升至超過 50 家。