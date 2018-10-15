人民幣貶 滿手外債的中國房地產股恐成輸家 恒大、融創應聲跌

人民幣匯價面臨受貿易摩擦及美元轉強夾擊，市場對破 7 的預期升溫，分析相信，中國會嚴管走資減輕匯率波動，外債重的中國房地產股則成為多空攻防戰下的輸家。

中國銀行的存款準備金率即日起調低 1 個百分點，向市場注入流動性。截至上週五 (12 日)，人民銀行罕見連續 9 個交易日調低人民幣兌美元中間價，顯示中國逐步轉為寬鬆看待人民幣的弱勢。人民幣兌美元 6 月初至今已累貶 7.3%，是亞太區表現最差的貨幣之一。

中信證券分析師明明認為，人民幣兌美元下半年加劇波動，匯率技術上有機會跌破 7 元心理關口。

但另有分析指，人行重新引入逆週期因子增強主導人民幣中間價，而且中央有機會收緊外匯管制，嚴控走資，料人民幣中長線可保持平穩發展。

因中國房地產較其他行業擁有較多外幣計價負債，當人民幣形成貶值預期，往往不利類股走勢。

恒大 (3333-HK) 及融創 (1918-HK) 的負債比率達 300%，2 股上週累跌 8% 及 6%。今 (15) 日開低，截至發稿，恒大跌 2.19%，報港幣 20.1 元，融創跌 1.595%，報 21.6 元。

中國恒大股價 (圖：新浪財經)

此外，中國航空公司多數也持有大量美元債券，人民幣貶值勢遏抑匯兌及盈餘表現，受影響的包括南航 (1055-HK) 及國航 (0753-HK)。

截至今日發稿，南航跌 1.16%，報港幣 4.26 元，國航跌 1.347%，報 6.59 元。