挑市場、掌握進場時機非難事！鉅亨趨勢寶「消費趨勢家」長短操作皆宜

今年以來，新興市場股市與新興市場債券分別下跌 14% 與 5.7%，除了受到能源價格提振的俄羅斯股市外，中國、印度及巴西等主要新興市場股市也輪流失血受傷。「鉅亨買基金」認為，如今持有單一市場或資產的風險較高，但若透過科技、醫療保健及非必需消費類股組成的投資組合，享有短中長期不同的優勢，可幫助投資人化解挑選市場及進場時機的難題。

鉅亨買基金表示，為提供不同投資人及掌握趨勢，「鉅亨買基金」開發鉅亨「趨勢寶」類投資組合工具，而其中的「消費趨勢家」，不論是面對短期公債殖利率升高或中期長短期利差反轉等情境，都能提供較佳的報酬，而長期又有良好的獲利支撐，適合對於目前市場感到擔憂的投資人。

10 月以來，美國 10 年公債殖利率從 3.06% 升高至 3.25%，一舉突破今年 5 月創下的區間高點，並打壓了美國股市在內的全球股市。對於利率持續升高的擔憂影響投資人，部份投資機構更喊出明年美國 10 年公債殖利率將來到 3.5% 或 4%。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，儘管殖利率離高點不遠，但短期內美國 10 年公債殖利率仍將繼續升高，回顧 1995 年以來利率與股市變化，可發現當美國 10 年公債殖利率 6 個月內處於上升時，資訊科技及非必需消費類股表現亮眼，若 6 個月內利率升高 0.5% 至 1% 時，資訊科技及非必需消費類股平均上漲 17.1% 及 13.8%（見上表）。

張榮仁分析，若說投資人短期面對的風險是利率升高，中期風險便是美國長短期利差反轉，過往當利差反轉後，美國經濟往往也於之後陷入衰退。根據「鉅亨買基金」研究，美國長短期利差最快反轉時間約為明年下半年。而過往美國長短期利差反轉時，醫療保健類股表現最為強勁，3、6 及 12 個月後平均上漲 3.6%、10.9% 及 11.2%；若均權配置於此三類股的投資組合則分別平均上漲 1.6%、5.7% 及 9.7%。

根據傳奇投資人約翰 · 柏格的研究（財星雜誌評為 20 世紀 4 大投資人），股票報酬可拆分成投資與投機兩部份，投資的代表是企業盈餘年增率與股利率，投機則是本益比的變化。張榮仁表示，若投資人偏好投資並能接受長期投資，則長期盈餘年增率才是最該關注的部份。從 1995 年以來，若採滾動 10 年的平均每股盈餘年增率，則資訊科技及醫療保健類股獲利最亮眼，平均每年可為投資人帶來 9.6% 及 8.1% 的報酬，遠優於投資於整體已開發國家股市的 5.8%。