【安聯投信】美公債攀升 三大債市轉為淨流出

美 9 月非農就業新增 13.4 萬人，雖低於市場預期，但失業率降至 3.7%，接近 49 年新低，使得美 10 年期公債殖利率一度攀升至 3.24%，進而造成股市與風險性債券走跌。根據美銀美林引述 EPFR 截至 10 月 10 日當周，三大債市均呈現資金淨流出（見表）。

安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，近一周受美債殖利率攀高影響，風險性資產回落，美股連日大跌使得風險避險買盤湧向公債，美 10 年期公債殖利率同樣先升後降，歐債也受此影響。

在投資等級債方面，許家豪表示，近期資金波動主要還是來自 ETF 的流出。儘管市場猜測聯準會可能於 11、12 月連續升息，使得美 10 年期公債殖利率一度上探 2011 年以來高點 3.24%，但聯準會升息進程與終點並未改變，美 10 年期公債殖利率上檔可能落在 3.4%，配置上應留意殖利率變化，作為調整利率型債券部位的參考。

許家豪表示，根據預估，投資等級企業第三季預估營收成長 20%，獲利成長率 7.1%，略微放緩；就資金動向來看，則相對偏好短天期投資債券。

在高收益債方面，安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，美股出現較大跌幅引發風險性資產賣壓，高收益債券利差隨著股市回落而放寬。

根據統計，今年以來全球主要債市僅美高收債市仍維持近 1.6% 的正報酬，表現相對抗跌；可轉債指數迄今也仍有 5.05% 以上的正報酬。在不同評級部分，B 級相對抗跌，CCC 級相對疲弱。

林素萍表示，隨著殖利率上揚引發風險性資產波棟，高收益債利差相對投資等級債利差的筆直再度回升至 3.1 倍，約當今年 5 月時的水準，可留意其投資價值。然而在配置上仍建議重視品質，偏好 BB-B 級券，可望在波動市場中較為抗震。



在新興債市方面，許家豪表示，新興債近一周先有美債殖利率持續走高、後有全球股市大幅修正影響，新興公司債下跌 0.01%，明顯較新興主權債抗跌。

回到基本面，許家豪表示，新興市場近期採購經理人指數多重回 50 之上，經濟動能逐漸改善，但區域經濟分歧甚大。根據 IMF 預估，歐非中東 2019 年經濟成長率由今年 3.8% 降至 2%、拉美成長率由今年 1.2% 升至明年的 2.2%，故配置上須更重視基本面選債。同時因匯率波動未穩，預期新興市場將持續震盪。

安聯投信獨立經營管理 | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。PIMCO 系列基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭金融服務管理局的計算方法，可達基金淨資產價值之 100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。本基金 B 類型受益權單位將每月進行收益分配評估，決定應分配之收益金額，且分配金額若未達新台幣 300 元，除銀行特定金錢信託外，將轉入再投資。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，配息時應注意基金淨值之變動；基金淨值可能因市場因素而上下波動。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。現階段法令限制投資於中國大陸證券市場僅限掛牌上市之有價證券 (境外基金總金額不得超過基金淨資產價值 10%)，基金投資地區包含中國大陸及香港，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值承受不同程度之影響，投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。新興市場證券之波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度通常低於已開發國家，可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，而使資產價值受不同程度影響。本基金可投資於轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之轉換公司債所承受之信用風險相對較高。配息型基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本公司於公司網站揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。依基金投資標的風險屬性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1,RR2,RR3,RR4,RR5」五個風險收益等級。基金如投資於固定收益商品，其投資風險包括但不限於信用風險、利率風險、流動性風險及交易可能受限制之風險等。經濟環境及市況之改變亦可能影響前述風險程度，以致影響投資價值。一般而言，當名目利率走升時，固定收益投資工具(含空頭部位) 之價值可能下降，反之則可能上升。流動性風險則可能延後或限制交易之贖回或付款。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

