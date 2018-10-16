台股上檔壓力大 國內股票基金9月規模月減7.6% 前9月年減2.3%

台股雖跌破萬點，但仍處於相對高檔，但這也讓台股承受上檔壓力，據投信投顧公會統計，截至 9 月底，國內股票型基金規模 1696.8 億元，單月大減 139 億元，較上月減 7.6%，今年前 9 月也比去年同期減少 2.3%。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，台股受惠於半導體基本面、油價反彈，在外資簇擁下，指數 9 月下旬啟動今年第 5 度年線波段反彈。

但隨著指數上漲，台股也承受高檔壓力，9 月外資大舉買超，推升指數抵萬一高檔後，期權多單趁勢獲利了結，內資主導的櫃買指數走勢也疲弱，台股面臨震盪與逢高調節壓力，連帶讓國內股票型基金縮水。

展望後市，周書玄認為，台股雖面臨外資轉買為賣調節，不過短線修正突顯台股基本面投資價值，如半導體權值台積電 7 奈米製程對手退出，產業領先地位更加穩固，持續為多頭指標。

另外，9 月出口金額也創歷年單月次高，考量台灣政經環境穩定，並擁有較高現金股息殖利率，對國際資金有投資吸引力，可適時把握高殖利率個股低接機會。

有別於國內股票基金規模縮水，新成立的｢跨國投資多重資產型｣與｢跨國投資組合型_平衡型｣新基金，規模則分別月增 7.4%、6.2%。

富蘭克林華美多重資產收益基金經理人王棋正表示，美中貿易戰變數仍存，加上主要央行政策可能進一步緊縮的壓力，造成資本市場波動度加大，促使資金轉向標榜多元分配的組合型基金避險，推升｢跨國投資多重資產型｣基金 9 月逆勢成長，第 3 季以來更是逐月成長。