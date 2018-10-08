台股頻破底 證交所喊話：體質較其他新興國家穩健 美中貿易戰衝擊有限

台股今 (8) 日再度破底，持續回測 10189 點支撐，證交所表示，近期全球股市皆受美中貿易戰不確定因素提高而震盪，資本市場短期受衝擊，但台股體質較其他新興國家穩健，證交所將持續推動各項活絡股市措施，如辦理上市公司主題式業績發表會、招商引資、逐筆交易制度，提升資本市場國際化程度，吸引更多資金投入台股，增進經濟成長動能。

證交所指出，隨著全球景氣回溫，台灣近年經濟成長率穩定維持在 2% 以上，各研調機構 (如中研院及中經院等) 最新預測報告，也上修台灣今年經濟成長率，在經濟穩定成長下，上市公司營收狀況同步成長，台灣上市公司獲利後的配息意願高，使台股殖利率全球名列前茅，吸引國內外投資人。

根據統計，今年上市公司發放現金股利金額，高達 1.3 兆元，較去年 1.18 兆元，增加了 10.38%。

上市公司公告 8 月營收，全體上市公司營收總計 2.8 兆元，較去年與前年分別成長 10.44% 及 17.95%；其中，電腦週邊、電子零組件及其他電子類股 8 月營收較 7 月呈現成長，比率分別為 6.45%、5.79% 及 1.62%。累計前 8 月全體上市公司營收總計達 20.5 兆元，較去同期增加 8.72%。

有關近日美中貿易戰，證交所對上市公司大陸生產，並銷售關稅課徵標的產品至美國者，瞭解其影響，部分上市公司產業布局海外各地，多表示，將調整生產基地因應，其他公司也將儘速與客戶洽談售價調整，整體評估影響不大。

證交所統計，今年 9 月外資成交值比重僅占 28.72%，但近年外資持有上市公司市值比重逐年穩定增加，至 9 月底止達 41.25%，顯示外資著眼台股擁高殖利率、公司治理健全及穩定營收成長等特質，較其他投資人而言，應屬穩定的長期增加投資。