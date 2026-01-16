鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-16 18:58

證交所今 (16) 日公布最新統計，在台積電法說報喜、台美關稅達成協議激勵下，台股本周累計大漲 1119.74 點，漲幅達 3.7%，收盤 31408.7 點，展現強勁多頭氣勢。隨著指數走高，全體上市公司總市值也水漲船高，正式突破百兆大關，來到 102.35 兆元，單周市值激增約 3.66 兆元。

台股本周飆漲1119點飛越3萬1 上市市值首度突破百兆大關。(鉅亨網資料照)

本周除了大盤表現亮眼外，各類指數同步走揚，台灣 50 指數收在 28468.17 點，周漲幅 3.43%。寶島股價指數收在 35012.74 點，周漲幅 3.76%。非金電指數表現尤為強勁，漲幅達 4.01%，優於未含電子類 (2.74%) 及未含金融類 (3.98%) 的表現。

‌



在產業分類指數方面，玻璃陶瓷類以 17.3% 的驚人漲幅位居榜首；反觀數位雲端類則表現相對疲軟，下跌 3.57%，為本周跌幅最大族群。

本周集中市場總成交金額達 3 兆 5763.79 億元。觀察成交比重，市場資金依舊高度集中在科技產業，半導體類成交金額達 1.04 兆元 (占比 31.3%)，穩居第一；電子零組件類成交金額 7589.43 億元 (占比 22.89%)；其他電子類成交金額 2711.39 億元 (占比 8.18%)。

週轉率方面，電子零組件類以 18.1% 居冠，顯見該族群近期交投極為活躍。其後依序為電器電纜類 17.68% 及玻璃陶瓷類 16.07%。