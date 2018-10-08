台股盤前—美殖利率飆升 台股超跌弱勢探底

美國 10 年公債來到 7 年高點，美股週五收盤紛紛下跌，而台股受到台海軍演等影響衝擊市場信心，上週五單日大跌 201 點，10 月以來週線大跌近 500 點，市值蒸發 1.47 兆。台股短線弱勢探底，近期盤勢震盪加劇，跌幅超過亞洲鄰近國家，外資單日賣超 68.4 億元，外資期貨多單未平倉口數僅 7709 口，短線仍處在區間震盪的弱市格局，融資餘額水位再度降低來到 1538 億元。

集中市場 10/5 外資賣超 68.4 億元，投信賣超 10.7 億元，自營商賣超 5.6 億元；融資餘額較前 1 日減少 39.95 億元，為 1538.12 億元，融券餘額較前 1 日減少 3.2 萬張，為 42.5 萬張。

中國大陸十一黃金週假期節熟，中國人民銀行昨 (7) 日宣佈調降人民幣存款準備金率 1 個百分點，料可向市場釋放人民幣 7500 億元流動性。不過，美國 9 月失業率創 49 年來新低，加上美國 10 年公債殖利率來到 7 年高點，道指及 NASDAQ 應聲跌 0.7% 及 1.1%，港股預託證券 (ADR) 也普遍下挫。

國安基金原本預定國慶日後，11 日召開例行會議，除了討論財報，也將就台股與國際政經情勢現況與委員交換意見，但近期因美中貿易爭端擴大，加上美債殖利率升高衝擊股市表現，為穩定股市與投資人信心，國安基金不排除提前召開委員會議，適時採行必要措施。

個股部分，股王大立光本週將舉行法說會，外資將關注第 4 季展望、中國大陸需求、iPhone 拉貨情形、擴產狀況以及大股東申讓持股等議題。

半導體矽晶圓廠除了受惠記憶體廠產業穩健，導致需求強勁外，包括車載和物聯網應用，都有機會持續讓明年半導體用矽晶圓供不應求，市場看長明年第 1 季合約價。

投顧認為，鄰近國家 10/5 跌幅都不大，但台股重挫 2% 明顯超跌，只要融資大減的目的達成後，接下來台股就會先進行橫向打底，反彈壓力先看 10707 點以及年線。由於接下來即將進入法說旺季，第 4 季產業展望將是短期基本面關注的焦點。