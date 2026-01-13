鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-13 21:48

臺灣證券交易所今 (13) 日公布 2025 年第 4 季及 12 月集中市場統計數據，受惠台股頻創新高帶動市場熱度，去年第 4 季自然人 (散戶) 參與人數衝上 583.2 萬人，改寫歷史新高；此外，大戶與中實戶人數也雙雙創下 2019 年統計以來的歷史第 3 高，顯示整體投資動能極為強勁。

全民瘋台股！去年Q4散戶583萬人創新高 大戶、中實戶續回流。(鉅亨網資料照)

根據證交所數據，2025 年第 4 季各類自然人交易人數呈現全面成長態勢，散戶 (季成交 1 億元以下) 方面，總人數達 583 萬 2615 人，較第 3 季大增約 44.5 萬人，刷新歷史紀錄。

季成交 1 億至 5 億元的中實戶人數達 42295 人，較第 3 季成長 6810 人；季成交 5 億元以上的大戶人數為 4899 人，較第 3 季增加 932 人。大戶與中實戶人數同步創下歷史第三高的佳績，僅次於 2021 年的航海王熱潮時期。

觀察 12 月表現，市場呈現「長線增溫、短線震盪」的格局，定期定額投資金額由 11 月的 195.97 億元，大幅衝上 223.58 億元，顯見長線投資意願強烈。

12 月自然人成交值比重回升至 53.37%，仍是台股重要支柱；外資比重則微降至 33.59%。

有交易戶數方面，雖然第 4 季整體熱絡，但 12 月「有交易戶數」降至 411.5 萬戶，較 11 月減少約 38.5 萬戶，終止連 6 個月成長。

12 月當沖成交值占比 37.12%、日均當沖戶數約 14.2 萬戶，均較 11 月小幅下滑。ETF 成交值占比也微降至 6.22%。