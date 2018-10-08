中華食品Q3營收3.79億元創新高 第4季更旺

生產中華豆花、中華豆腐的中華食品 (4205-TW) ，在全面採用非基因改造黃豆生產，並對產品品牌加值努力下，第 3 季營收以 3.79 億元改寫歷史新高，法人推估，毛利率在原料價格平穩加持下，可望維持 38% 水準，第 4 季營收更旺，將攀越 3.8 億元，再創新高。

中華食品 9 月營收 1.16 億元，月減 13.64%，年增 5.77%，第 3 季營收 3.79 億元創新高，季增 6.66%，年增 4.42%，累計前 9 月營收為 11.06 億元，年增 5.3%，法人依中華食品今年營收成長 5% 推估，第 4 季營收將攀越 3.8 億元，再創新高。

中華食品已全面改採非基因改造黃豆生產，並對產品品牌加值，目前積極主攻消費端市場，中華食品主管指出，第 3 季黃豆、包材等原物料價格平穩，有助維持獲利；目前更積極注意台灣雞蛋價格上揚，並評估對生產端的影響。

中華食品追求生產效益及產能更新考量，公司經營團隊開始評估，高雄大樹廠盒裝豆腐產能，將全面遷移到屏東潮州廠集中生產，此評估及規劃案預計 1 年內完成。

中華食品主管強調，目前產能充裕，評估調動生產，主要是為生產集中管理考量；中華食品「兩廠合一」規劃案，預估 1 年內定案，投入金額也在進一步評估中。