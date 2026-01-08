〈證交所新春記者會〉2026五大策略衝刺資產管理 研擬海外企業來台上市免走KY

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-08 18:06

台灣資本市場邁向全球市值第七名後，下一步將全力衝刺「亞洲資產管理中心」地位。證交所總經理李愛玲今 (8) 日於新春記者會中公布 2026 年五大營運策略，強調將透過「Power Up Plan 2.0」提升企業價值，並拋出震撼彈，研議讓海外優質企業跳過 KY 公司模式，直接以「原股」在台掛牌，同時希望打造創新板成為「獨角獸孵育基地」，此外，ETF 商品類型可望持續開放，目標發行檔數超越 2025 年的 32 檔。

證交所總經理李愛玲。(鉅亨網記者陳于晴攝)

針對立委關切的提升企業價值計畫，李愛玲表示，去年推動的 1.0 版已具雛形，今年邁向 2.0 版，提升企業價值並沒有限定「高科技公司」，所有上市公司都適用，對於外界擔心「傳產」坐冷板凳，她強調，從 2021 年起就針對「優質低流動性」公司提供獎勵措施，未來將精進造市制度，「要把這些公司的 PE(本益比) 帶動起來，讓優質企業被市場看見。

為了讓企業與外資接軌，證交所訪談多家國際機構後，將推出更具體的撰寫範例。李愛玲說「公司要講的內容，還是要以對方到底想聽什麼為主。」2.0 版將提供更貼近法人需求的指引，並運用證交所集團資源，化身上市公司與機構投資人之間的「引路人」，加強雙方議合 (Engagement)。

在孵育獨角獸方面，證交所將推行「創新板 3.0」鬆綁法規，李愛玲指出，未來推動重點在於「具有台灣元素」的公司，包含大集團的 CVC(企業創投) 或與國際 VC/PE 合作的投資對象。

李愛玲分享去年董事長林修銘帶隊赴日時，接獲許多日本企業詢問，外國企業到台灣掛牌是否一定要尋 KY(海外控股公司) 模式？李愛玲說「答案不一定是絕對的」，今年將重新檢視基礎建設，研議讓海外企業以「原股」在台第一上市，把這條路打通，才能吸引日本、美國矽谷、東南亞等地的優質標的來台，增加市場成長動能。

ETF 市場蓬勃發展 今年續開放新商品

針對熱絡的 ETF 市場，李愛玲期許今年發行檔數能超越 2025 年的 32 檔，證交所將積極向主管機關建議新商品，去年催生主動式 ETF 與被動式多資產 ETF 後，今年可望推出「主動式多資產 ETF」、「Covered Call(掩護性買權)ETF」及「組合型 (Fund of Funds)ETF」，以滿足投資人資產配置需求，並攜手國際指數公司推展多樣化指數編製及拓展台股指數的海外應用。

同時，奠基於台日雙向掛牌成果，將擴展跨境合作版圖，研議與海外交易所建立多層次合作模式。另將以業者需求為導向，研議 ETF 申贖平台自動化及雙幣 ETF 幣別交換等制度，增進市場效率。

在永續與數位轉型上，證交所將開辦「綠色證券認證」並配合碳交所推動「台版總量管制與排放交易 (TW ETS)」。李愛玲表示，台灣在國際版圖已具規模，必須建構一個「安全共融」的市場，2026 年將推出新版「證券反詐騙聯防專區」。