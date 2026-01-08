鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-08 16:51

臺灣證券交易所今 (8) 日舉行新春記者會，回顧 2025 年台灣資本市場六大亮點，加權指數、上市市值與成交量能全面刷新歷史新高，寫下「三冠王」佳績，此外，IPO 熱度、上市公司業績、ETF 市場、創新板及內外資參與度均繳出亮麗成績單，整體開戶數達 1377 萬，占全國人口近 6 成。

‌



2025 年封關集中市場市值攀升至 94.36 兆元，加權指數達 28963.6 點，日均成交值 4160 億元，三項關鍵指標齊刷新高，市值規模全球排名登上第 8 名，不過，2026 年開市後市值又進一步躍升至全球第 7。

亮點二、上市公司 IPO 熱度創 17 年新高 籌資動能強勁

證交所指出，2025 年籌資市場同樣熱絡，全年申請上市公司家數達 45 家，創下 2008 年以來新高，IPO 籌資金額高達 850 億元，改寫歷史紀錄。

亮點三、上市公司全年營收將創高 股價淨值比 3.03 倍

企業營運表現方面，截至 11 月，全體上市公司營收達 42.98 兆元，已超越前一年全年水準，2025 全年再創新高應無懸念；截至第三季，上市公司稅前盈餘 3.59 兆元，年增 7.3%，股價淨值比提升至 3.03 倍，為近五年高點。

亮點四、ETF 市場爆發式成長 主動式、跨境合作寫新里程碑

ETF 市場也是 2025 年另一大亮點。證交所統計，上市 ETF 資產規模已擴大至 4.63 兆元，檔數增至 205 檔，其中主動式 ETF 自 5 月掛牌後迅速成長至 15 檔，並推出被動式多資產 ETF。台日 ETF 跨境合作亦邁出關鍵一步，台灣赴日掛牌 ETF 資產規模成長逾 4 至 5 倍，日本來台 ETF 規模亦年增近 9 成，顯示台灣金融商品具備國際競爭力。

亮點五、台股開戶數 1377 萬人 外資持股近 5 成

在投資普惠面向上，證交所強調「全民共享資本市場成果」，2025 年上市公司共發放 2.1 兆元現金股利，證券開戶人數達 1377 萬人，占全國人口 59%；外資市值占比達 47.4%，交易占比 35.3%，顯示內外資同步活絡。證交稅前 11 月實收 2616 億元，全年可望再創新高。

亮點六、創新板 IPO 申請占比達 1/3 股價淨值比 4.5 倍