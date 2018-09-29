英特爾反駁質疑：晶片供應充足、10奈米量產沒問題 AMD大跌8%

晶片巨頭英特爾 CFO 兼臨時 CEO Bob Swan 周五在公司官網發布「供應情況更新」的公開信，回應近期資本市場對英特爾晶片供應能力和 10nm 級晶片製造工藝的質疑。

信件首先回顧今年上半年全行業的顯著增長態勢。數據的爆炸級成長持續，對處理、儲存、分析和共享數據的需求，推動行業創新及對雲、網路和企業計算性能的需求。今年前六個月，英特爾的數據中心業務增長 25%，雲端運算收入增長 43%，個人電腦 PC 業務表現「更驚人」：

據 Gartner 統計，今年第二季的全球 PC 出貨量是六年來首度增長。英特爾預計今年的 PC 潛在市場範圍（TAM）將自 2011 年以來首次出現溫和增長，主要得益於對遊戲和商用系統的強勁需求。

信件承認，PC 市場的強勁增長給英特爾供應鏈製造了壓力，英特爾不得不優先考慮生產 Xeon 和酷睿處理器，以滿足上述兩個高端市場的需求。這導致英特爾的晶片供應「無疑是緊張的」，特別是在入門級 PC 市場。

但英特爾仍相信，「至少」有足夠的供給來滿足今年營收目標。7 月底，英特爾提升 2018 全年非 GAAP 項下的營收指引至 6950 億美元，較 1 月初的全年營收指引高出了 45 億美元。

英特爾還提出了三個解決方案：將 2018 年資本支出（capex）調整為「創紀錄的」150 億美元，較年初規劃新增了 10 億美元。增量資金會投入到俄勒岡州、亞利桑那州、愛爾蘭和以色列的 14 奈米晶片生產基地，以提振現有晶片產量滿足需求。除了秉承「客戶至上」的理念，將客戶需求與現有供應相匹配之外，英特爾持續在下一代的 10 奈米級晶片研發方面取得進展，產量也在改善，並持續預計 2019 年可以實現量產。

9 月初，摩根大通曾質疑英特爾今年業績達標能力，認為沒有製造足夠的處理器晶片來滿足需求，恐成為年末節日購物季 PC 銷售的一大阻力。該行還預計，英特爾的處理器和晶片組合短缺會傷害今年第四季公司 PC 出貨量 5 到 7 個百分點。

「澄清信」發布後，英特爾股價止跌反彈，最高漲 3.8%，日高為 47.75 美元；周五美股盤初曾跌 1%，觸及日低 45.46 美元。

競爭對手 AMD 跌幅擴大至近 8%，一度跌破 30 美元整數關口，使得今年迄今漲幅縮窄至 190%。不過，這一表現還是遠超英特爾，後者今年以來僅累漲 2%，過去一個月內下跌了 3%。

（上圖來自雅虎財經的股價對比，藍色為 AMD，紫色為英特爾，均為過去五日表現）

華爾街見聞曾提到，AMD 成為今年標普 500 大盤漲幅第一的「牛股」，從 8 月起持續獲得多家頂級投行的青睞，給出的預期目標價不斷創造新高。美銀美林、Jefferies 和 Cowen 等都認為，AMD 今年的晶片製作工藝領先於英特爾，估值也相對更有吸引力：

美銀美林研報稱，英特爾將原定於 2016 年發布的 10 納米晶片推遲到 2019 年末節日購物季推出，AMD 則打算明年推出更高級的 7 納米晶片，代表 AMD 服務器微處理器的計算能力和能效更高。

Jefferies 認為，過去 12 年英特爾基本沒有犯過錯誤，令 AMD 常年損失市場市佔率。但過去四年這一走勢反轉，AMD 管理層的執行能力基本沒有錯誤，2019 年下半年將見證多年來 AMD 首次在產品領軍能力方面超越英特爾，預計 AMD 的服務器晶片市場市佔率從 8% 漲至 12%。

Cowen 重申了「超配」評級，認為 AMD 搶先英特爾推出更高工藝的納米晶片，反應了行業競爭動能的完全扭轉，也給了 AMD「全軌道業務」反超的契機。

華爾街見聞另一篇文章也提到，2005 年英特爾的「鐘擺計劃」（Tick Tok）橫空出世，一度令 AMD 在技術上直接「熄火」，2011-2015 年連續虧損、瀕臨破產，AMD 的產品線、售價和品牌形象在過去十年被英特爾死死壓制：

時年已經 76 歲的戈登 · 摩爾，制定了英特爾處理器微架構和晶片製程更新的時間線（遵循「晶片上的晶體管每 24 個月翻一倍，即半導體行業的產品性能每兩年翻一倍」的摩爾定律）。AMD 在 2003 年還一度有 OPTERON 服務器能夠在製程上超越英特爾，但鐘擺計劃一出，AMD 在技術上直接熄火。

而令 AMD 絕地反彈的契機恰好是英特爾的「鐘擺威懾」失效了。2014 年後，作為鐘擺計劃理論基礎的「摩爾定律」遭遇了元件晶體管的物理極限天花板。業內人士如英偉達 CEO 黃仁勛甚至宣稱「摩爾定律已死」。

英特爾雖然死鴨子嘴硬不承認摩爾定律失效，但別說 7 納米，英特爾的 10 納米晶片已經跳票三年，一再拖延上市日期。已經走到 7 納米的 AMD 則完全扭轉了被壓制局面，甚至相對英特爾有了一到兩年的製程優勢。

華爾街見聞會員專享文章《瘋狂 AMD——反超英特爾，緊咬英偉達！》分析稱，AMD 和英偉達過去兩年半表現驚艷，最重要的原因是抓住了大時代之匙，但傳統巨頭英特爾的反撲隨時到來：

計算和圖像處理的能力使得 AMD 和英偉達在雲端運算和 AI 業務上獲得更高估值彈性，這是本輪兩家「顯卡」公司十倍漲幅的最強推手。數據顯示，計算和圖像部門的營收是驅動 AMD 過去幾個季度持續高增長和毛利率改善的重要武器。

除了在服務器市場奮力追趕英特爾並獲得突破以外，AMD 在 GPU 市場的潛力和競爭力也一直被重點關注。儘管 2017 年在 GPU 產品領域進展緩慢，但是 7nm GPU 的發布意味著 AMD 將進入 AI 計算的超前領域，專注在人工智慧和深度學習的 Rdeon Vega GPU 晶片為 AMD 產品提供了多樣性。

但 GPU 領域的浪潮和需求引起了英特爾的注意。2017 年，英特爾重新燃起了對獨立顯卡的興趣。先是從 AMD 將圖形部門老大 Raja 挖了過來，緊着在今年 2 月份公布了額 14nm 製程工藝的獨立顯卡設計思路和原型。一系列舉措表明，英特爾對於獨顯的反撲很可能來臨。

『新聞來源／華爾街見聞』