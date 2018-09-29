聯準會三號人物Williams：美國經濟成長強勁 應繼續漸進升息

聯準會第三把手、紐約聯儲主席 Williams 稱，在美國經濟增長強勁、失業率處於半個世紀低位之際，呼籲聯準會繼續漸進式升息。

Williams 預計，聯準會將進一步漸進式升息。中性利率的預期與貨幣政策正常化有關。短期聲明並不意味則貨幣政策轉向。他表示，目前，聯準會尚未決定縮減資產負債表的規模。

他認為，貨幣政策正常化進程相對順利。在貨幣市場上儲備充裕有很多好處，但也有成本。對未來美國陷入經濟衰退時的降息空間感到「十分擔憂」。

針對美國經濟，Williams 稱，美國整體經濟表現強勁。樂觀前景包括非常強勁的勞動力市場、通膨率僅略高於 2% 的目標。預計今年美國 GDP 增速為 3%，明年失業率將降至 3.5% 以下。不過，財政政策將在未來兩到三年內開始限制美國的經濟增長。美國的貿易政策是經濟前景面臨的另一個風險。儘管實施了財政刺激政策，但沒有跡象顯示美國出現了通膨壓力。

Williams 周五還表示，隨著貨幣政策方向不再那麼明確，前瞻指引的影響將越來越小。

Williams 說，在過去的幾年裡，聯準會的政策「謹慎而且相對可預測」。但現在，隨著經濟的不斷發展和利率不再接近於零，「對未來政策行動進行強有力的前瞻性指導的必要性變得不那麼引人注目。」

Williams 此前表示，在某個時點，利率將上升還是下降將變得不那麼明顯，而前瞻指引或者來自聯準會採取行動的承諾將變得不合時宜。

『新聞來源／華爾街見聞』