馬斯克的轉機來了？美證監會或提供潛在和解方案

特斯拉「靈魂人物」、CEO 馬斯克的證券欺詐案可能出現轉機。

福斯新聞記者 Charles Gasparino 稱，消息人士透露，美國證監會（SEC）執法部門提出，對被指控證券欺詐的馬斯克實行 CEO 職務的「限時禁令」，作為雙方和解的部分條件。

上述消息源還提到，馬斯克聘請了前聯邦檢察官、Christopher Clark 作為代理律師。這是他反擊 SEC 的關鍵。Clark 曾幫助 NBA 達拉斯獨行俠隊老闆庫班全面推翻 SEC 對其內幕交易的指控。

華爾街見聞查看發現，Clark 現紐約律師事務所 Latham & Watkins 合夥人，曾經多次和 SEC「交手」。該律所的 Clark 履歷介紹，他曾代表庫班在為期三周的聯邦審判中全面推翻 SEC 對庫班的所有指控。他還曾幫助對沖基金 Gryphon Partners 駁回 SEC 指控其違反證券法的動議。

若上述消息屬實，SEC 只是暫時限制馬斯克任特斯拉 CEO，並最終能和馬斯克達成和解，這對於特斯拉無疑是大好消息。

巴克萊分析師 Brian Johnson 新近報告指出，馬斯克遭 SEC 起訴可能導致特斯拉公司損失幾乎一半的市值，特斯拉股價可能會失去其每股約 130 美元的「馬斯克溢價」。

「如果 SEC 成功禁止馬斯克先生擔任高級職員或董事，投資者將會把特斯拉重新定位作為一個利基汽車製造商，而不是一個創始人領導的多個行業的潛在顛覆者。」

本周四盤後，SEC 公布，指控馬斯克犯下證券欺詐的罪行，認為今年 8 月發布擬讓特斯拉私有化的推文做了「一系列虛假和誤導性的表述」。SEC 高官稱，基於大麻文化和自以為能取悅女友，馬斯克公布了較當時股價溢價 20% 的計劃特斯拉私有化價格，實際並未確認資金來源。

受馬斯克被指控影響，本周四特斯拉股價盤後跌超 13%。

本周五盤前，花旗、巴克萊均下調特斯拉評級至賣出、並大幅下調其目標價。盤前該股跌約 13%。周五開盤，特斯拉大跌 12%，盤中曾接近跌破 268 美元，跌幅一度超過 14.7%，創三周新低，目前跌幅仍超過 12％。

特斯拉五年期信用違約掉期價格也創下歷史新高。

『新聞來源／華爾街見聞』