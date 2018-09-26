〈創新論壇〉因應新經濟時代來臨 Google簡立峰：台灣規模小需整併企業

Google 台灣董事總經理簡立峰今 (26) 日表示，台灣的數位國土比實質國土還小，20 年前曾擁有引領全亞洲的網路服務，卻錯失良機，未能走出全世界，為因應以科技服務為導向的新經濟時代來臨，台灣規模太小，需要整併企業，透過軟硬整合、跨業整合與世代整合，才能以軟體為工具，走向全世界。

2018 科技論壇「數位創新、企業新創」今日登場，簡立峰應邀以「數位時代新趨勢」為題演講。簡立峰表示，前幾年一直擔心台灣不知道數位時代來了，現在台灣社會各階層感受力很強，了解人工智慧 (AI) 帶來的影響很大，而就目前來看，AI 就是最終極的科技趨勢。

簡立峰指出，過去 10 年世界在改變，但對台灣來說，是最沒有感覺的 10 年，也是最驚心動魄的 10 年，從結果來看，台灣還活著，經濟仍然有溫度，硬體跟半導體還是世界巨人，這都沒有太大改變，但除了我們之外，週遭的世界全變了。

簡立峰說，自己從 2011 年起便不斷告訴大家，「軟體將吞噬世界」，如電商巨擘 Amazon 改變書店、網路電視串流服務 Netflix 改變影片服務，許多產業因此而消失，代表新經濟的時代崛起，所謂的新經濟是以科技服務為導向，是看不到的非實體物品，卻穿透每一個國家，帶領產業由製造帶動經濟走向服務帶動經濟。

就簡立峰看來，台灣的數位國土比實質國土還要小，「聽起來很沈重，但絕對是事實」，他舉例，20 年前，台灣的搜尋引擎蕃薯藤、電商平台的 PChome 等，都領先全亞洲，卻沒把握機會走出世界，現在台灣沒有明顯的衰退，只是沒有發展出新經濟，且很難發展得出來。

簡立峰指出，新經濟成功方程式包含人口紅利、智慧服務基礎、羊毛出在狗身上豬來買單，以及贏者全拿等 4 項要素，也因此，人口很小的國家，很難網路時代有驚人的技術成長或崛起，雖然台灣有軟體人才，但沒有強大的軟體產業，並非台灣環境出問題，而是台灣規模太小。

簡立峰強調，台灣規模小，因此需要整合，目前台灣雖有創業氛圍，但缺乏創業的方式，如矽谷企業員工自己出來開公司，再由矽谷企業做內部人才的併購，產生正向循環的創業，但台灣缺乏這樣的環境，使創新人才在既有的產業中被忽略，產生難以改善的結構性問題。

簡立峰表示，台灣擁有百萬中小企業並非好事，必須以整合併購走出一條路，台灣有很強的醫療產業與製造業，得透過軟硬整合、跨業整合與世代整合，才能以軟體為工具，走向全世界。