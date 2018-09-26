〈健和興法說〉Q3營收可望創高 Q4淡季不淡

端子連接器廠健和興 (3002-TW) 今 (26) 日召開法說會，發言人曾玉卿指出，目前第三季營收創高機會很大，而第四季今年受惠美中貿易佔轉單效益，營收預估將屆於第三季與第二季之間，加上銅價好轉、毛利較佳的車用連接器出貨提升，帶動毛利率回溫，可望淡季不淡。

曾玉卿表示，傳統第二季至第三季為全年營運高峰，第四季則將回落，但今年除了第三季營收可望續創新高外，第四季也可望受惠美中貿易戰，迎來轉單效益，全年來看估將僅次於第三季，可望淡季不淡。

而健和興公告自結 7-8 月毛利率 33.02%，曾玉卿指出，主要是因為原料遞延影響，由於佔成本約 80% 的銅，第二季每噸來到 6000-7000 美元，由於公司原料庫存約 1 個月，成品、半成品約 2 個月，因此會出現約莫 1 個季度的遞延。

此外，產品組合改變以及另一原料尼龍 66 飆漲，也是影響 7-8 月自結毛利率的因素，不過曾玉卿表示，第三季毛利率應是全年低點，主要是因為近期銅價降至每噸 6000 美元之下，可望反映在第四季毛利率上，加上高毛利的車用剷比出貨提升，也有助毛利率回溫。

以健和興三大產品線的營收佔比跟毛利率來看，綠能 / 電工連接器產品約佔整體營收 64%，毛利率約 30-35%、汽機車連接器約佔 15% 的營收，毛利率達 40% 左右，為三項產品線中最高、而家電連接器營收佔比約佔 21%，毛利率也將近 30%。

健和興目前生產基地包含彰濱廠與蘇州廠，加上泰國組裝廠，形成兩岸製造、三地組裝，能有效避開美中貿易戰的衝擊，公司表示，目前產線人力大多都是 2 班輪調，未來隨訂單增加後，單月產值也可望來到 4 億元之上，

健和興 1-8 月自結營收 23.09 億元，年增 3.44%，稅前盈餘 5.12 億元，年增 8.28%，其中 7-8 月自結每股稅前盈餘約 0.79 元。