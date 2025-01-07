2024漲逾340%後 大摩示警：減持Palantir！股價恐跌20%

鉅亨網編譯許家華 2025-01-07 12:50

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摩根士丹利周一 (6 日) 報告指出，Palantir 股價可能進一步下跌，其分析師將該股評為「減持」。

大數據分析和人工智慧公司 Palantir (PLTR-US) 周一股價下挫 4.97%，收每股 75.92 美元。摩根士丹利分析師 Sanjit Singh 將 Palantir 評級定為「減持」，並將目標價設在 60 美元，意味著下跌約 20%。

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摩根士丹利先前雖也將該股評為「減持」，但在 11 月取消該評級，以重新評估其觀點。Palantir 在 2024 年成為標普 500 指數中排名第一的股票，漲幅超過 340%。

Singh 坦承，Palantir 在 AI 早期階段做對了很多事，摩根士丹利在 2023 年 8 月將該股評級自「等權重」下調至「減持」時「低估了幾個因素」。爾後，該公司在 AIP（人工智慧平台）和成功的上市策略的支持下，成長加速，其美國商業部門在 2024 財年成長約 50%，高於 2023 財年的 36%。

Singh 稱，摩根士丹利也沒有預料到 Palantir 政府交易的規模，包括以 6.19 億美元與美國陸軍簽下 4 年期 Army Vantage 合約，持續為軍方提供 AI 預測和大數據分析服務，強化智慧作戰能力。

然而，Singh 認為，Palantir 在生成式人工智慧週期中的定位評估已獲積極上修，其股價已良好反映此點。

「雖然該公司確實有強勁的執行力與動能，但我們認為當前的成功似乎超出本益比的定價，且當前業務的動能似乎趨於穩定。」Singh 寫道。

Palantir 是人工智慧熱潮的最大受益者之一，市場對新技術的熱情推動了對該股的興趣。該公司的 AIP 在 2023 年推出時就迎來強勁的需求。

Wedbush 分析師 Dan Ives 和其他分析師仍看好該股，並認為 Palantir 將繼續受惠於人工智慧的需求。 Ives 在 12 月底將該股目標價提高至 75 美元，且在周一報告指出：「Palantir 仍然是 2025 年人工智慧革命中最好的軟體之一。」

Palantir 不斷拿下政府大單，其良好的合作關係也推高其股價表現。該公司自 2008 年以來一直與美國陸軍合作，其收入的很大一部分來自聯邦機構。

Palantir 上個月宣布獲得 FedRAMP 高度授權，允許其整個產品套件用於處理敏感的聯邦工作負載後，12 月股價上漲 7%。

Palantir 公佈與 Booz Allen Hamilton (BAH-US) 的新合作後，該公司股價再次攀升。後者是專門從事情報工作的軍事承包商。