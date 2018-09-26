〈車市〉裕日車推2019年式三大戰略改款車 最多降價6萬衝刺Q4銷售

裕日車 (2227-TW) 今 (26) 日宣示將 TIIDA、SENTRA 和 JUKE 2019 年式改款車列為 NISSAN 三大戰略車款，強打安全配備升級加量不加價的策略，或是最高降價 6 萬元，裕日車發言人熊金鐸表示，農曆 7 月過後買氣明顯回溫，預計 NISSAN 第 4 季銷量將較第 3 季表現更佳，而除了改款新車登場，11 月過後還有全新車系 KICKS 將上市是主要成長動能。

熊金鐸指出，第 3 季 NISSAN 市占為 7-8%，其中，進入 9 月後有超過 8% 以上的表現，買氣有逐漸回升的態勢，再加上改款新車和新車系陸續上市，預計第 4 季的銷售水準可望與第 1 季熱銷的狀況相同。

而進入 2019 年後，NISSAN 計畫將再引進 2 款新車，分別為全球賣最好的 NISSAN Leaf 電動車和日系大型房車 Altima。

熊金鐸說明，TIIDA 和 SENTRA 19 年式標配 6 顆 SRS 輔助氣囊、VDC 車身動態穩定系統、TCS 循跡防滑控制系統、HSA 斜坡起步防滑系統和 ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置，並依不同車規升級配備 DOA 車門開啟警示系統和外型配備，其中，TIIDA 全車規和 SENTRA 旗艦版以上車規，採取配備升級不加價。

裕日車預期 TIIDA 將可從目前每月銷售 600-700 台的水準提升至 1000 台，而 SENTRA 也可從 400 台的水準提升至 800 台。

而 JUKE 19 年式則升級全新個人化玩色套件和全新車色，同步推出 83.9 萬元起，依不同車規降價 4-6 萬元不等，預計推出後每月可從目前月銷量 80 台左右拉升到百台以上。