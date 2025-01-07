AI漲勢已跑完！古根漢喊賣Salesforce 潛在跌幅達26%

鉅亨網編譯許家華 2025-01-07 12:01

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客戶關係管理雲端軟體巨擘賽富時 (Salesforce) (CRM-US) 2024 年高調結束，但周一 (6 日) 卻遭古根漢分析師下調股票評級，股價也收低。

古根漢分析師 John DiFucci 將 Salesforce 股票評級自「中性」調降至「賣出」，並給予該股 247 美元的目標價，一位較周五收盤價 334.02 美元下跌 26%。Salesforce 周一下跌 2.31 美元或 0.71%，收每股 330.53 美元，開年迄今約下跌 1.7%。

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2024 年 Salesforce 股價飆漲 27% 之多，且自 9 月 12 日推出 Agentforce 到年底這段期間漲幅達 32%。該產品可讓客戶使用所謂的 AI 專員來處理銷售、行銷和商務等領域的任務。該公司於 12 月 18 日再推出更複雜的 Agentforce 2.0，讓市場更加興奮。

然而，面對市場的興奮，DiFucci 卻認為該公司無法將 Agentforce 有意義的變現，除非該公司收購過去十幾年一直在做 Agentforce 應用領域的多項資產。

Salesforce 沒有立即回應《巴倫周刊》的置評請求。

不同於古根漢分析師的觀點，許多分析師樂觀看待 Salesforce AI 專員功能在未來的發展。FactSet 調查的 55 名研究 Salesforce 分析師中，42 名認為應「買進」該股票，11 名表示「續抱」，僅兩名喊「賣出」。

Wedbush 分析師 Dan Ives 於 1 月 2 日的報告中寫道：「隨著人工智慧革命在 2025 年進入軟體階段，CRM 處於有利地位，可以在市場擴張中拿下應有的市占，因為人工智慧變現化階段將促進 CRM 在未來 12 至 18 個月內的成長。」他將 Salesforce 評為「跑贏大盤」，目標價為 425 美元。