iPhone成本443美元？移除3D Touch可節降10美元

根據新的成本分析，蘋果公司 Apple (AAPL-US) 將新 iPhone 手機中最大的成本做了節降，削減了顯示器的某些部件，有助於控制近年來手機中最貴的零件。

TechInsights 週二 (25 日) 稱，擁有 256 GB 存儲容量的 iPhone Xs Max，售價為 1249 美元 (約台幣 38000 元)，零件及組裝成本約 443 美元，去年 iPhone X 的 64GB 版本為 395.44 美元。

TechInsights 是一家總部位於加拿大渥太華的企業，該公司將手機拆除分析，並估算內部零件的成本。

蘋果股價週二收盤上漲 0.63% 來到 222.19 美元。

蘋果股價日線趨勢圖

蘋果本月發布了 3 款新手機，其中包括去年 iPhone X 的更新，名為 iPhone Xs，售價 999 美元起，而低階款 iPhone Xr 為 749 美元起。另外一款 iPhone Xs Max，配備 6.5 英寸 OLED 顯示器，售價為 1099 美元起。

成本分析報告中，TechInsights 發現 iPhone Xs Max 中最昂貴的部分為顯示器，售價約 80.50 美元，去年的 iPhone X 顯示器售價約 77.27 美元，但後者採用 5.8 英寸的小螢幕。

儘管顯示器尺寸較大，但成本相對較小的增幅，是因為蘋果似乎已經刪除了與其所謂的 3D Touch 系統相關的一些組件。該組件是讓應用程式應著使用者的觸控而做出反應。負責 TechInsights 成本分析的 Al Cowsky 在採訪中提到，3D Touch 元件大約 10 美元價格。

其他方面的成本上漲包括手機的處理器和調製解調器 (modem) 晶片，主要是因為這些晶片使用了英特爾 Intel (INTC-US) 新晶片，而非往年使用的高通 Qualcomm (QCOM-US) 晶片。

此外，前一代 iPhone X 的不鏽鋼邊框成本較高，而今年的 iPhone XS Max 似乎也應如此。

週一 (24 日) 也有報導指出，蘋果 64GB 與 512 GB 的 iPhone XS 與 iPhone XS Max 價格售價相差 350 美元，但論成本，只增加了 132 美元，多賺了 218 美元。