美股盤後─川普政府發表強硬貿易談話 道瓊收低69點 清除早場漲幅

川普政府重申對貿易的強硬立場，美國股市週二下跌。道瓊清除了盤中 72 點的漲幅，終場收低。在亞馬遜股價上漲的支撑下，Nasdaq 指數小幅收高。



道瓊工業平均指數收低 69.84 點或 0.26% 至 26492.21。

Nasdaq 指數收高 14.22 點或 0.18% 至 8007.47。

S&P 500 指數收低 3.81 點或 0.13% 至 2915.56。

費城半導體指數收低 23.64 點或 1.70% 至 1364.82。

川普總統在聯合國大會上說，美國不會再容忍貿易不公。他並說，不會允許我們的勞工被犧牲，我們的企業被欺騙，我們的財富被掠奪轉移。

分析師說，這明顯是美國優先的談話，在期中選舉時，將獲得回響。這不意味不會有協商，但川普強調美國需要公平交易。

今年大多時間，貿易擔憂促使投資人謹慎，他們評估全球保護主義政策的可能影響。

週二早場，美國股市上漲，銀行股漲勢提供了大盤動能。美國 10 年期債券殖利率上升至 3.11%，接近今年高點，銀行股因而上漲。美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 今日開始舉行為期二天的政策會議，分析師預期央行將升息一碼。

投資人密切注意該會議，研判央行是否發出訊號，暗示未來幾個月與明年的貨幣政策走勢。大多分析師預期，年底前，央行將升息二次。

分析師說，若關稅造成的傷害大於預期，則 Fed 主席鮑爾可能延後取消寬鬆措施。

週一，美國股市收低。美國與中國取消貿易談判，雙方持續緊張。上週，該兩國家互徵關稅，並於週一生效。